Ministerul Finanţelor pregăteşte dizolvarea automată a firmelor inactive cu datorii de miliarde la stat

Ministerul Finanţelor anunţă măsuri pentru reducerea datoriilor acumulate de firmele inactive, după ce 462.000 de contribuabili au fost identificaţi cu restanţe totale de 3,5 miliarde de lei. Ministrul Alexandru Nazare a precizat că unele companii nu au desfăşurat activitate de peste 15 ani, iar o parte dintre cele inactive de peste trei ani cumulează datorii de 1,5 miliarde de lei.

„Nu mai poţi să stai 15-20 de ani în inactivitate fără să te deranjeze nimeni. Nu i-a deranjat nimeni cu o floare şi nu se mai poate acest lucru”, a declarat Nazare, subliniind că regimul actual de înfiinţare a companiilor este mult mai facil decât cel de radiere.

Ministerul propune un sistem prin care firmele inactive vor avea termene clare pentru a redeveni active sau vor intra automat în procedura de dizolvare, lichidare şi radiere.

O altă modificare vizează capitalul social minim al SRL-urilor, care ar urma să crească de la 1 leu la 8.000 de lei, actualizat cu rata inflaţiei. Măsura ar permite statului să recupereze mai uşor creanţele în caz de insolvenţă, a explicat ministrul.

Proiectul cu noile măsuri fiscale va fi publicat în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanţelor, urmând să fie discutat cu mediul de afaceri.