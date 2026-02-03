Ministrul adjunct de externe: Rusia este pregătită pentru o lume fără limite nucleare

Rusia este pregătită pentru o realitate în care nu există limite asupra armelor nucleare, după ce tratatul New START, semnat în 2010 cu Statele Unite, va expira pe 5 februarie, a declarat marţi ministrul adjunct de externe Serghei Riabkov, citat de Agerpres.

"Lipsa unui răspuns este, de asemenea, un răspuns", a afirmat Riabkov, referindu-se la absenţa unui acord din partea Washingtonului privind propunerile Rusiei de prelungire a tratatului New START, conform informaţiilor Agerpres.

Oficialul rus a subliniat că ţara sa este pregătită pentru situaţia în care cele mai mari două puteri nucleare ale lumii nu vor avea limite pentru prima dată în decenii. De asemenea, Riabkov a precizat că Rusia susţine poziţia Chinei în privinţa controlului armelor nucleare, arată Agerpres.

Referitor la Iran, ministrul adjunct de externe rus a menţionat că propunerile Statelor Unite către această ţară sunt echivalente cu ultimatumuri. În plus, el a avertizat că, în cazul instalării unor sisteme de apărare antirachetă de către SUA în Groenlanda, Rusia va fi nevoită să ia măsuri compensatorii în domeniul militar, potrivit Agerpres.