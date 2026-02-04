Ministrul Agriculturii, vizită în Buzău: "Ciolacu evidenţiază sistemul integrat de irigaţii"

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a vizitat miercuri judeţul Buzău, unde s-a întâlnit cu preşedintele Consiliului Judeţean, Marcel Ciolacu, pentru a evalua stadiul investiţiilor în agricultură şi a stabili direcţii clare de dezvoltare, a transmis Ciolacu pe Facebook, arată News.ro.

Potrivit acestuia, judeţul Buzău beneficiază de un avantaj important datorită unui sistem integrat dezvoltat de-a lungul timpului, în special în domeniul irigaţiilor, conform sursei. Preşedintele CJ Buzău a subliniat că Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare a realizat investiţii semnificative, în valoare de aproape 40 de milioane de euro, finanţate din bugetul Ministerului Agriculturii, relatează News.ro.

Marcel Ciolacu a declarat că „ANIF a realizat investiţii importante şi continuă reabilitarea întregului sistem”, a transmis sursa. De asemenea, sunt în derulare proiecte de aproape 20 de milioane de euro pentru conectarea infrastructurii principale de irigaţii cu cea secundară, potrivit News.ro. Preşedintele CJ a subliniat şi performanţele judeţului în zootehnie, afirmând că „agricultura performantă include şi zootehnia, iar Buzăul este fruntaş la nivel naţional”, conform sursei menţionate anterior. Conform estimărilor, în 2026 producţia va depăşi 222.000 de purcei şi aproape 10 milioane de pui, a menţionat sursa.

"La nivel naţional, România irigă în prezent aproximativ 1,6 milioane de hectare, iar proiectul strategic Siret-Bărăgan ar putea furniza apă gravitaţional pentru circa 400.000 de hectare. Este un sistem eficient, cu un termen de amortizare de patru ani”, a transmis Marcel Ciolacu, citându-l pe ministrul Agriculturii, Florin Barbu, care a anunţat că lucrările pot începe în maximum două luni, potrivit sursei.

În plan extern, Marcel Ciolacu a reafirmat poziţia României privind comerţul internaţional, subliniind că ţara noastră susţine comerţul liber, dar „orice acord, inclusiv MERCOSUR, trebuie să prevadă reguli clare şi mecanisme care să împiedice practicile comerciale neloiale şi să protejeze fermierii români”, conform News.ro.