Ministrul Apărării: Anumite competenţe s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a participat, marţi, la şedinţa comisiei de apărare din Senat, unde s-a discutat legea privind armata voluntară, că s-a luat în calcul oportunitatea de a ţine în rezerva operaţională anumite specialităţi, în condiţiile în care anumite competenţe, mai ales în ceea ce priveşte războiul modern, s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă sau pe care o vom avea în următorii ani.

Moşteanu a arătat că „la Cameră, în proiect se propusese de exemplu ca vechea lege să fie abrogată în momentul în care noua lege intră în vigoare, respectând contractele pe care statul le are de trei ani de zile, pe vechea lege cu anumiţi rezervişti”.

După o evaluare mai atentă, ne-am uitat că anumite competenţe, mai ales în ceea ce priveşte războiul modern, s-ar putea să nu poată fi acoperite de rezerva operaţională existentă sau pe care o vom avea în următorii ani şi astfel să ne păstrăm şi această oportunitate de a ţine în rezerva operaţională anumite specialităţi. Vom veni cu o propunere de modificare la 270 cătr e Parlament”, a subliniat Moşteanu, la Parlament.