Ministrul Apărării: Prezenţa americană este şi va rămâne aici

R.S.
Politică / 4 noiembrie, 15:45

Ministrul Apărării: Prezenţa americană este şi va rămâne aici

Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat marţi că „prezenţa americană este şi va rămâne” în România iar Statele Unite ale Americii sunt principalul partener strategic în apărare, conform Agerpres.

„Un lucru vreau să mai zic, legat de prezenţa americană: prezenţa americană este şi va rămâne aici. Rămâne la nivelul de dinainte sau un pi c peste nivelul de dinaintea izbucnirii războiului din Ucraina. Lucrurile esenţiale şi capabilităţile de apărare esenţiale rămân operate şi cu prezenţa americană şi la Kogălniceanu, şi la Deveselu şi la Câmpia Turzii. Astea sunt lucrurile de care trebuie să ţinem cont. Statele Unite ale Americii sunt principalul partener strategic pe apărare . Aici nu s-a schimbat nimic, avem pe partea de înzestrare cele mai multe, mai moderne capabilităţi de echipamente militare, au venit, vin în continuare şi avem un orizont de timp, în următorii şapte-opt ani de zile o să tot vină echipamente americane pe teritoriul României”, a spus Moşteanu la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că relaţiile externe „nu se întăresc sau scad peste noapte”.

„Politica externă nu se întâmplă peste noapte şi relaţiile externe nu se întâmplă peste noapte, se întăresc sau scad peste noapte. E un efort pe care România putea să-l facă mai bine în ultimii ani de zile. Eu în cele patru luni de zile nu cred că puteam să fac mai mult decât am făcut de când sunt în această poziţie. Dacă aşteptarea e ca politica externă să se schimbe imediat cu schimbarea unui ministru sau a altuia, este o aşteptare nerealistă. Trebuie să facem efortul să ţinem aproape de toţi aliaţii, de toţi partenerii. Avem o relaţie foarte bună cu Statele Unite ale Americii, o relaţie care continuă şi care se întăreşte”, a afirm at ministrul Apărării.

Întrebat ce se va întâmpla cu baza Mihail Kogălniceanu, Ionuţ Moşteanu a răspuns: „Baza de la Kogălniceanu este o investiţie în principal românească. O parte din bază era la dispoziţia aliaţilor americani, pe care o gestionau dânşii din punct de vedere administrativ, din toate punctele de vedere şi cei care rămân acolo rămân în continuare, grupul de suport aerian, acolo şi o gestionează împreună”.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Mda
    (mesaj trimis de Oarecare în data de 04.11.2025, 16:11)

    Panarama asta useristă ne dovedește că e și neinstruit școlar. "Prezența americană este și va rămâne aici." Un fel de prezent în viitor :)

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

04 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 noiembrie

Curs valutar BNR

04 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0865
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4685
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7811
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2841

