Ministrul Buzoianu discută cu autorităţile locale despre bugetul AFM 2026

Ministrul mediului, Diana Buzoianu, a avut luni o întâlnire de lucru cu asociaţiile reprezentative ale autorităţilor publice locale, discuţiile vizând configurarea bugetului Administraţiei Fondului pentru Mediu pentru 2026, conform News.ro. Printre cele mai frecvent menţionate nevoi s-au numărat infrastructura de apă şi canalizare, iluminatul public şi realizarea de piste pentru biciclete, potrivit sursei. Totodată, s-a discutat şi despre un viitor program naţional de împăduriri, adaptat pentru a fi mai eficient la nivel local şi pentru a implica direct primăriile în implementare, a relatat sursa menţionată anterior.

La discuţii a participat şi Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), potrivit News.ro.

"Tema principală a discuţiei a fost configurarea bugetului AFM pentru 2026, cu accent pe proiectele în care unităţile administrativ-teritoriale sunt beneficiari direcţi. Ministra a solicitat primarilor observaţii concrete privind priorităţile reale din teritoriu şi zonele în care finanţarea publică poate avea cel mai mare impact”, informează ministerul printr-o postare pe Facebook, subliniază News.ro.

"Mă bucur că astăzi marcăm o premieră: ministerul consultă primăriile înainte de elaborarea bugetului AFM. Bugetul pe 2026 trebuie să răspundă nevoilor reale ale comunităţilor, direcţionând resursele către infrastructură de bază, proiecte strategice şi investiţii care rămân pe termen lung în teritoriu. Tocmai de aceea am dorit acest dialog direct înainte de a finaliza bugetul”, a declarat ministra Diana Buzoianu, informează sursa.

Potrivit ministerului, autorităţile locale au transmis un mesaj clar: mai puţine programe fragmentate şi mai multe investiţii strategice cu impact structural, conform News.ro.

"Cele mai frecvent menţionate nevoi au vizat infrastructura de apă şi canalizare, iluminatul public şi realizarea de piste pentru biciclete - proiecte care influenţează direct calitatea vieţii în comunităţi. Totodată, s-a discutat despre un viitor program naţional de împăduriri, adaptat pentru a fi mai eficient la nivel local şi pentru a implica direct primăriile în implementare. Dialogul a avut loc într-un context bugetar dificil, cu presiuni semnificative asupra fondurilor AFM. O parte importantă a discuţiei a vizat proiectele preluate din PNRR, pentru care Ministerul Mediului şi AFM au depus eforturi considerabile pentru a le menţine la finanţare, chiar şi atunci când fondurile PNRR nu au mai fost disponibile, pentru a nu pierde investiţii esenţiale pentru comunităţi”, potrivit News.ro.