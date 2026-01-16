Ministrul de Externe al Danemarcei: „Groenlanda nu poate fi nici cumpărată, nici preluată”

La întoarcerea din Washington, ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a respins fără echivoc orice scenariu privind preluarea Groenlandei de către Statele Unite, potrivit Digi24. În primul său mesaj public transmis „pe pământ danez”, după întâlnirile cu vicepreşedintele J.D. Vance şi secretarul de stat Marco Rubio, oficialul a declarat că statutul insulei nu este negociabil: „Groenlanda nu poate fi nici cumpărată, nici preluată”, a relatat sursa citată.

Conform sursei amintite, Ministrul de Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, afirmă că discuţiile recente de la Washington cu oficialii americani au reuşit să detensioneze atmosfera creată în jurul declaraţiilor preşedintelui Donald Trump privind dorinţa de a „deţine” Groenlanda.

„Nu am traversat Atlanticul cu iluzia naivă că Vivian Motzfeldt şi cu mine am putea face să dispară dorinţa preşedintelui Trump de a deţine Groenlanda printr-o singură întâlnire. Sunt, totuşi, realist în privinţa propriilor mele capacităţi. Dar am călătorit împreună cu speranţa că, umăr la umăr, vom putea reduce puţin tensiunea şi vom reuşi să aducem discuţia la masa negocierilor. Departe de reţelele sociale şi de titlurile rapide. Să pornim un dialog real cu aliaţii noştri din Statele Unite”, a declarat Rasmussen, potrivit sursei menţionate.

În încheiere, şeful diplomaţiei daneze a avertizat că negocierile sunt departe de a fi finalizate, dar consideră că situaţia se poate rezolva, a informat Digi24.