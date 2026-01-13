Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ministrul Energiei: Sistemul electroenergetic funcţionează stabil, în condiţii de iarnă severă

T.B.
Politică / 13 ianuarie, 08:29

Ministrul Energiei: Sistemul electroenergetic funcţionează stabil, în condiţii de iarnă severă

istemul electroenergetic funcţionează stabil, în condiţii de iarnă severă, vârfurile de consum de dimineaţă şi seară au fost acoperite fără probleme în condiţiile în care depozitele de gaze sunt umplute în proporţie de 65%, a anunţat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

„Am convocat din nou Comandamentul Energetic Naţional, pentru a verifica situaţia la zi şi pentru a ne asigura că sistemul energetic funcţionează în siguranţă”, a transmis Bogdan Ivan într-o postare pe pagina sa de Facebook, precizând că nu există consumatori nealimentaţi şi că, în ultimele zile, nu s-au înregistrat întreruperi cauzate de condiţiile meteo.

Ministrul Energiei a subliniat că sistemul electroenergetic rămâne stabil, chiar dacă România se confruntă cu o perioadă de iarnă severă, iar vârfurile de consum de dimineaţă şi seară au fost gestionate fără dificultăţi.

Depozitele de gaze naturale sunt umplute în proporţie de 65%, un nivel peste media Uniunii Europene şi cu aproximativ 200 de milioane de metri cubi mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit declaraţiilor făcute de Bogdan Ivan.

„Avem capacitatea necesară pentru a acoperi consumul crescut din aceste zile. Producţia internă, extracţia din depozite şi importurile sunt echilibrate. România continuă inclusiv să sprijine Republica Moldova”, a mai precizat ministrul Energiei.

În acelaşi context, ministrul Bogdan Ivan a explicat că unităţile de producţie au fost monitorizate permanent, iar acolo unde au apărut incidente tehnice punctuale s-a intervenit rapid, fără impact asupra alimentării populaţiei.

„Reţeaua de transport nu are indisponibilităţi, iar piaţa este bine acoperită. În plin ger, România este în siguranţă. Sistemul funcţionează, rezervele sunt solide, iar alimentarea este asigurată!”, a subliniat ministrul, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Ziarul BURSA

13 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 13 ianuarie

