Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Ministrul Finanţelor: Reprezentanţii FMI au recunoscut eforturile şi angajamentul Guvernului pentru reforme consistente

I.S.
Politică / 3 septembrie, 16:20

Ministrul Finanţelor: Reprezentanţii FMI au recunoscut eforturile şi angajamentul Guvernului pentru reforme consistente

Reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional (FMI) au discutat cu oficialii Ministerului Finanţelor despre evoluţia economiei României şi recentele pachete de măsuri, apreciind eforturile Guvernului pentru reforme consistente, a transmis ministrul Alexandru Nazare.

„Vizita misiunii FMI condusă de Joong Shik Kang a oferit ocazia de a evidenţia angajamentul nostru ferm pentru stabilizarea şi consolidarea finanţelor publice. Am avut discuţii ample, axate pe economia României şi pe măsurile recente. Misiunea a recunoscut eforturile Guvernului pentru reforme consistente, salutând pachetele adoptate. Aceste măsuri generează dezbateri, dar sunt necesare pentru viitorul economic al României, nu pentru că ni le impune FMI sau alţi parteneri externi”, a scris Nazare pe Facebook.

El a subliniat că o ajustare voluntară este mai uşoară decât una impusă şi că măsurile actuale urmăresc reconstruirea unei fundaţii economice slăbite de deficitul ridicat şi gestionarea precară a finanţelor publice din ultimii ani.

Misiunea FMI se desfăşoară între 3 şi 12 septembrie 2025 şi analizează evoluţiile economice recente, având întâlniri cu oficiali ai Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale, alte agenţii guvernamentale, sector privat şi organizaţii neguvernamentale. Consultările se realizează conform Articolului IV, care permite evaluarea situaţiei economice şi financiare a statelor membre şi formularea recomandărilor privind politicile monetare şi fiscale.

România nu are în prezent un acord de finanţare cu FMI, însă instituţia evaluează anual economia ţării. În februarie 2025, a avut loc o misiune similară, condusă de acelaşi şef al misiunii. Totodată, FMI a revizuit estimările de creştere economică pentru 2025, de la 3,3% la 1,6%, potrivit raportului „World Economic Outlook” din aprilie 2025.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 septembrie
Ediţia din 03.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

03 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0779
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3548
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4211
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8400
Gram de aur (XAU)Gram de aur494.9452

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb