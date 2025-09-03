Ministrul Finanţelor: Reprezentanţii FMI au recunoscut eforturile şi angajamentul Guvernului pentru reforme consistente

Reprezentanţii Fondului Monetar Internaţional (FMI) au discutat cu oficialii Ministerului Finanţelor despre evoluţia economiei României şi recentele pachete de măsuri, apreciind eforturile Guvernului pentru reforme consistente, a transmis ministrul Alexandru Nazare.

„Vizita misiunii FMI condusă de Joong Shik Kang a oferit ocazia de a evidenţia angajamentul nostru ferm pentru stabilizarea şi consolidarea finanţelor publice. Am avut discuţii ample, axate pe economia României şi pe măsurile recente. Misiunea a recunoscut eforturile Guvernului pentru reforme consistente, salutând pachetele adoptate. Aceste măsuri generează dezbateri, dar sunt necesare pentru viitorul economic al României, nu pentru că ni le impune FMI sau alţi parteneri externi”, a scris Nazare pe Facebook.

El a subliniat că o ajustare voluntară este mai uşoară decât una impusă şi că măsurile actuale urmăresc reconstruirea unei fundaţii economice slăbite de deficitul ridicat şi gestionarea precară a finanţelor publice din ultimii ani.

Misiunea FMI se desfăşoară între 3 şi 12 septembrie 2025 şi analizează evoluţiile economice recente, având întâlniri cu oficiali ai Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale, alte agenţii guvernamentale, sector privat şi organizaţii neguvernamentale. Consultările se realizează conform Articolului IV, care permite evaluarea situaţiei economice şi financiare a statelor membre şi formularea recomandărilor privind politicile monetare şi fiscale.

România nu are în prezent un acord de finanţare cu FMI, însă instituţia evaluează anual economia ţării. În februarie 2025, a avut loc o misiune similară, condusă de acelaşi şef al misiunii. Totodată, FMI a revizuit estimările de creştere economică pentru 2025, de la 3,3% la 1,6%, potrivit raportului „World Economic Outlook” din aprilie 2025.