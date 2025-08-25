Ministrul Finanţelor semnează finanţarea a două proiecte strategice de investiţii pentru România

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a înmânat astăzi, la sediul Ministerului, două acorduri de finanţare pentru companiie Automobile Dacia SA şi DRM Draxlmaier Romania Sisteme Electrice SRL, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Acestea au fost aprobate în baza schemei de ajutor de stat prevăzută de HG nr. 300/2024, având ca obiectiv stimularea dezvoltării regionale prin investiţii semnificative.

Proiectele de investiţii vor avea un impact social şi economic considerabil, contribuind la crearea de noi locuri de muncă şi la consolidarea balanţei comerciale a României.

DRM Draxlmaier Romania Sisteme Electrice SRL, o companie globală importantă şi unul dintre cei mai mari angajatori din industria automotive din România, va extinde capacitatea de producţie de cablaje pentru autovehicule electrice, în unitatea din Satu Mare. Proiectul, cu o valoare de 297,2 milioane de lei şi un ajutor de stat aprobat de 133,7 milioane lei, va crea peste 400 de noi locuri de muncă până în anul 2030 şi va contribui la dezvoltarea regională cu 211 milioane lei, sub formă de taxe şi impozite locale şi naţionale.

Cel de al doilea proiect aprobat este pentru Automobile Dacia SA, care va beneficia de o finanţare în valoare de 37,5 milioane lei, pentru un proiect de modernizare a procesului de vopsire a vehiculelor, o investiţie de 85 de milioane de lei. Contribuţia companiei la dezvoltarea regională prin plata taxelor şi impozitelor va fi de 18,7 milioane lei.

„Investiţiile majore susţinute de stat în domenii strategice pentru România contribuie la o economie mai puternică şi mai competitivă, generând locuri de muncă în industrii cheie. Prin acest tip de parteneriat, sprijinim companii care aduc valoare adăugată, promovează inovaţia şi asigură creştere durabilă, pe termen lung. Vizăm ca, în curând, să anunţăm şi alte măsuri strategice de susţinere a investiţiilor şi dezvoltării economice, pentru a creşte atractivitatea României şi pentru a putea crea noi oportunităţi. România are un potenţial uriaş, pe care îl putem atinge, cu suficientă ambiţie şi măsuri care să restabilească încrederea în ţara noastră,” a transmis ministrul Alexandru Nazare.

Potrivit sursei, Ministerul Finanţelor a lansat schema de ajutor de stat prin HG nr. 300/2024, pentru a stimula dezvoltarea regională a României prin sprijinirea investiţiilor semnificative. Schema 33/2024 are ca scop principal susţinerea proiectelor care contribuie la echilibrarea balanţei comerciale a ţării, fie prin reducerea importurilor, fie prin creşterea exporturilor.

Schema se adresează întreprinderilor din industria prelucrătoare care realizează investiţii iniţiale în România, cu o valoare a costurilor eligibile de minimum 50 milioane lei şi maximum 500 milioane lei. O condiţie esenţială este ca investiţia să fie finalizată în cel mult 3 ani de la demarare şi să utilizeze active corporale şi necorporale noi.

Ajutorul de stat acordat în baza schemei mai sus menţionate acoperă o parte din costurile pentru:

-realizarea de construcţii noi;

-achiziţionarea de echipamente;

-achiziţionarea de active necorporale.

Bugetul total al schemei este de aproape 2,25 miliarde de lei (aproximativ 450 milioane de euro), iar acordurile de finanţare pot fi emise până la 31 decembrie 2026, urmând ca plăţile ajutorului de stat să se realizeze în perioada 2025-2032.

Cererile se depun online, în sesiuni anunţate în prealabil. Proiectele sunt evaluate şi ordonate pe baza unui punctaj, iar cele care se încadrează în bugetul sesiunii sunt analizate în detaliu.

Conform comunicatului, prima sesiune de depunere a cererilor a avut loc în perioada 29 iulie - 9 septembrie 2024, cu un buget alocat de 1,5 miliarde lei. Au fost depuse 45 de cereri, cu investiţii de aproximativ 8 miliarde de lei. Până în prezent, au fost semnate 10 acorduri de finanţare, cu o valoare totală a investiţiilor de 2,59 miliarde lei şi un ajutor de stat aprobat de 1,146 miliarde lei.

Aceste finanţări subliniază angajamentul Ministerului Finanţelor de a susţine economia românească şi de a stimula investiţiile care contribuie la creşterea competitivităţii şi la crearea de locuri de muncă pe termen lung.