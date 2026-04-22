Ministrul Muncii: „PSD aşteaptă ca premierul să facă un pas în spate”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri că PSD aşteaptă ca premierul Ilie Bolojan „să aibă o reacţie raţională”, prin care să facă un pas în spate, pentru că se pare că nu mai există o majoritate care să-l susţină, potrivit Agerpres.

„În acest moment, ceea ce ştim din punct de vedere politic este că aşteptăm ca premierul Bolojan să aibă o reacţie raţională, prin care să facă un pas în spate atunci când se pare că nu mai există o majoritate care să-l susţină. Dacă nu se va întâmpla asta, sigur că vom continua să ne ducem mai departe mandatul pe care l-am primit zilele trecute de la cei 5.000 de colegi ai noştri”, a spus Manole la Palatul Parlamentului, conform Agerpres.

El a adăugat că nu a avut o discuţie cu conducerea partidului despre consultările de la Palatul Cotroceni, precizează Agerpres.

Întrebat dacă îşi va da demisia din Guvern în cazul în care până la finalul acestei zile nu va exista o soluţie în urma discuţiilor de la Palatul Cotroceni, Manole a spus: „O să avem şedinţe, o să avem discuţii şi despre Cotroceni. (...) Eu nu pot să anticipez evoluţiile de pe scena politică, dar pot să vă zic clar că PSD rămâne ferm şi pot să vă zic clar că şi eu şi toţi ceilalţi colegi ai mei miniştri rămânem fermi în legătură cu acest subiect. Deci, da, nicio problemă cu demisia”, conform Agerpres.