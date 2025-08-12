Ministrul Sănătăţii: ”Medicina de familie este baza sistemului”

English Version

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a subliniat că medicina de familie reprezintă fundamentul sistemului sanitar şi a anunţat intenţia de a extinde proiectul de dotare şi reabilitare a cabinetelor cu noi finanţări europene.

• Cabinete moderne, la standarde europene

Ministrul a vizitat două cabinete de medicină de familie modernizate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Acestea au fost dotate cu ecografe performante, aparate EKG, monitoare pentru funcţii vitale, spirometre şi alte echipamente medicale esenţiale. „Medicina de familie este primul loc unde oamenii caută ajutor, sfat şi îngrijire. Atunci când medicii de familie au instrumentele necesare, întreaga comunitate câştigă”, a declarat Rogobete. Prin PNRR, sunt finanţate dotările pentru 2.500 de cabinete de medicină de familie şi reabilitarea a peste 800 dintre ele.

• Planuri de extindere a proiectului

Ministrul a precizat că acest program nu se va opri aici. „Vrem să extindem proiectul cu noi fonduri europene, pentru ca fiecare român să aibă acces la servicii medicale de calitate, aproape de casă. Mulţumesc tuturor medicilor de familie pentru munca lor şi pentru grija faţă de pacienţi”, a adăugat Rogobete. Rogobete a evidenţiat faptul că judeţul Galaţi este un exemplu de performanţă în utilizarea fondurilor PNRR şi a altor surse de finanţare. „România transformă în bine spitalele cu bani din PNRR, iar Galaţiul este dovada clară: spitale renovate, echipamente medicale moderne, secţii digitalizate şi cabinete aduse la cele mai înalte standarde”, a afirmat ministrul. Investiţiile depăşesc 150 de milioane de lei şi includ ambulatorii moderne, secţii de terapie intensivă neonatală, infrastructură pentru reducerea infecţiilor nosocomiale şi digitalizarea sistemului medical.

Ministrul Rogobete a transmis că este alături de medicii care tratează pacienţii cu respect şi profesionalism, subliniind că vocea acestora trebuie să fie ascultată. „Pacienţii trebuie să fie auziţi, iar părerea lor să conteze în organizarea sistemului sanitar”, a conchis acesta.