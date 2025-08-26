Mircea Abrudean: Cu siguranţă vor creşte impozitele pe locuinţe

Impozitul pe locuinţe va creşte, procentul urmând să fie agreat de coaliţia de guvernare, a declarat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean.
Potrivit acestuia, s-ar putea ajunge la un acord chiar în şedinţa de marţi a coaliţiei de guvernare. „E un subiect care se discută în coaliţie şi pe care se va agrea, să sperăm, astăzi. Cu siguranţă vor creşte impozitele pe locuinţe, vedem procentul care va rămâne în discuţie, pentru că, trebuie să fim conştienţi şi sinceri, impozitele pe locuinţe sunt foarte mici în momentul de faţă în România”, a afirmat Abrudean, la B1 TV, întrebat dacă impozitul pe locuinţe va creşte cu 70%.
Opinia Cititorului ( 3 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 16:02)
Cu siguranta, trebuie intretinuti taietorii de frunza la caini de prin primariile mici. sau mari.
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 16:28)
citat Arsenie Boca : "Va vor saraci, va vor lua tot"
Ban.Cher.Vali
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 26.08.2025, 16:30)
si cand o sa ajunga impozitele pe locuinte la 1000-3000-5000-10000 ron si mai mult... si oamenii nu vor mai plati si vor veni oamenii de la stat sa le ia casele... atunci o sa inceapa oamenii sa ii maseze si sa ii mangaie pe politicieni cu pintzalusul (dati un google sa vedeti ce inseamna)
Ban.Cher.Vali