Mircea Abrudean, după întâlnirea cu Michael Dickerson: Întărirea parteneriatului strategic România-SUA rămâne o prioritate

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, s-a întâlnit la Parlament, cu Michael Dickerson, însărcinat cu afaceri ad interim al Ambasadei SUA, şi a subliniat că întărirea parteneriatului strategic România-Statele Unite rămâne o prioritate.

„Avem nevoie să continuăm cooperarea în domeniul apărării şi securităţii şi să consolidăm relaţiile bilaterale în sprijinul valorilor culturale şi democratice”, a transmis Abrudean pe reţelele sociale.

El a avertizat asupra provocărilor de securitate generate de Rusia şi a insistat pe importanţa protejării libertăţii de exprimare în faţa ameninţărilor hibride. Totodată, şeful Senatului a precizat că SUA susţin reformele din România menite să asigure un climat de afaceri stabil şi previzibil.

Abrudean este menţionat printre posibilele propuneri pentru şefia SRI, fiind susţinut de PNL. Preşedintele Nicuşor Dan i-a înaintat pe Gabriel Zbârcea şi Marius Lazurca drept propuneri pentru conducerea SRI şi SIE, în cadrul unei discuţii cu Sorin Grindeanu şi Ilie Bolojan.