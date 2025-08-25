Mircea Abrudean: Guvernul ar putea să-şi asume răspunderea pe al doilea pachet de măsuri până la finalul săptămânii

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că este posibil ca Guvernul să-şi asume răspunderea pe al doilea pachet de măsuri până la finalul acestei săptămâni, în funcţie de rezultatul negocierilor din şedinţa coaliţiei.

„În Parlament e posibil să avem angajarea răspunderii spre finalul săptămânii, în funcţie de evoluţia discuţiilor din coaliţie. Astăzi va avea loc o şedinţă a coaliţiei, aşa cum a fost deja anunţat. E îmbucurător că s-a reluat dialogul, inclusiv în formatul clasic, pentru a clarifica ultimele aspecte legate de pachetul doi de măsuri. În acest fel, Guvernul să îl poată aproba şi apoi să înceapă procedura parlamentară de asumare a răspunderii”, a afirmat Abrudean la Senat.

Întrebat ce divergenţe există, preşedintele Senatului a spus că sunt „câteva aspecte de clarificat”, dar nu probleme „de necoagulat” între partidele din coaliţie.

El a subliniat că România traversează „o perioadă complicată” şi că stabilitatea guvernării este esenţială pentru accesarea fondurilor europene, recâştigarea încrederii investitorilor şi, în primul rând, a cetăţenilor.

Referitor la Programul Naţional „Anghel Saligny”, Abrudean s-a arătat convins că se vor găsi soluţii pentru finalizarea proiectelor mature.