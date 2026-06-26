Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Mircea Cărtărescu, primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 26 iunie

Sursa foto: facebook/ Mircea Cartarescu

Sursa foto: facebook/ Mircea Cartarescu

English Version

Scriitorul român Mircea Cărtărescu s-a numărat printre cei 20 de autori invitaţi la Vatican de Papa Leon al XIV-lea, cu ocazia marcării centenarului Libreria Editrice Vaticana, editura oficială a Sfântului Scaun. La întâlnire au participat scriitori din mai multe ţări, reprezentând tradiţii culturale şi sensibilităţi religioase diverse. Printre invitaţi s-au aflat Jon Fosse, Éric-Emmanuel Schmitt, Jonathan Safran Foer, Marilynne Robinson, Elizabeth Strout, Julia Navarro, Colum McCann şi Sorj Chalandon. După întâlnirea cu Suveranul Pontif, Mircea Cărtărescu a descris experienţa drept una excepţională.

„Un moment unic, pe care n-aş fi crezut să-l trăiesc vreodată. Îi mulţumesc Sanctităţii Sale Papa Leon al XIV-lea pentru marea Sa bunăvoinţă”, a scris autorul pe Facebook.

Scriitorul român a relatat că, după salutul şi scurtul schimb de cuvinte cu Papa, invitaţii au beneficiat de un tur exclusiv al Bazilicii Sfântul Petru, închisă temporar pentru public.

„Sunt recunoscător pentru această uimitoare ocazie, dintre cele pe care le ai doar o dată în viaţă”, a adăugat acesta.

Papa Leon al XIV-lea: „A scrie este un act de adevăr”

În discursul adresat invitaţilor, Papa Leon al XIV-lea a vorbit despre legătura dintre literatură, adevăr şi spiritualitate. „A scrie are legătură cu Dumnezeu”, le-a spus Suveranul Pontif participanţilor, subliniind că numeroşi teologi au reflectat asupra relaţiei dintre actul scrisului şi revelaţia divină. Papa a evidenţiat rolul literaturii în cultivarea empatiei şi înţelegerea naturii umane. „Când scrieţi poveşti şi conturaţi personaje, vă identificaţi cu ele, le înţelegeţi punctele de vedere, emoţiile, sentimentele şi atitudinile. În aceasta constă marea lecţie de umanitate pe care o oferiţi cititorilor”, a afirmat el. Suveranul Pontif a descris scrisul ca pe o formă de revelare a identităţii şi a valorilor umane. „A scrie este un act de adevăr, de dezvăluire. Scrierea ne spune cine suntem, în ce credem şi ce sperăm, lumea spre care tindem şi viitorul pe care îl visăm”, a declarat Papa Leon al XIV-lea.

În mesajul său, liderul Bisericii Catolice a insistat asupra ideii că adevărul nu trebuie privit ca o proprietate exclusivă. „Adevărul nu este un teritoriu de apărat, ci un bun de împărtăşit”, a spus Papa, adăugând că oamenii nu sunt stăpânii adevărului, ci cei care sunt chemaţi să îl descopere şi să îl urmeze. El i-a încurajat pe scriitori să continue să cultive interesul pentru adevăr prin operele lor şi să rămână deschişi faţă de complexitatea experienţei umane. Întâlnirea de la Vatican a reprezentat unul dintre principalele evenimente dedicate centenarului Libreria Editrice Vaticana, reunind autori de prestigiu din literatura contemporană într-un dialog despre cultură, credinţă şi responsabilitatea actului creator.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 26 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

26 iunie
Ediţia din 26.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2317
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6035
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6737
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0710
Gram de aur (XAU)Gram de aur590.7325

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb