Mircea Cărtărescu, primit de Papa Leon al XIV-lea la Vatican

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Scriitorul român Mircea Cărtărescu s-a numărat printre cei 20 de autori invitaţi la Vatican de Papa Leon al XIV-lea, cu ocazia marcării centenarului Libreria Editrice Vaticana, editura oficială a Sfântului Scaun. La întâlnire au participat scriitori din mai multe ţări, reprezentând tradiţii culturale şi sensibilităţi religioase diverse. Printre invitaţi s-au aflat Jon Fosse, Éric-Emmanuel Schmitt, Jonathan Safran Foer, Marilynne Robinson, Elizabeth Strout, Julia Navarro, Colum McCann şi Sorj Chalandon. După întâlnirea cu Suveranul Pontif, Mircea Cărtărescu a descris experienţa drept una excepţională.

„Un moment unic, pe care n-aş fi crezut să-l trăiesc vreodată. Îi mulţumesc Sanctităţii Sale Papa Leon al XIV-lea pentru marea Sa bunăvoinţă”, a scris autorul pe Facebook.

Scriitorul român a relatat că, după salutul şi scurtul schimb de cuvinte cu Papa, invitaţii au beneficiat de un tur exclusiv al Bazilicii Sfântul Petru, închisă temporar pentru public.

„Sunt recunoscător pentru această uimitoare ocazie, dintre cele pe care le ai doar o dată în viaţă”, a adăugat acesta.

• Papa Leon al XIV-lea: „A scrie este un act de adevăr”

În discursul adresat invitaţilor, Papa Leon al XIV-lea a vorbit despre legătura dintre literatură, adevăr şi spiritualitate. „A scrie are legătură cu Dumnezeu”, le-a spus Suveranul Pontif participanţilor, subliniind că numeroşi teologi au reflectat asupra relaţiei dintre actul scrisului şi revelaţia divină. Papa a evidenţiat rolul literaturii în cultivarea empatiei şi înţelegerea naturii umane. „Când scrieţi poveşti şi conturaţi personaje, vă identificaţi cu ele, le înţelegeţi punctele de vedere, emoţiile, sentimentele şi atitudinile. În aceasta constă marea lecţie de umanitate pe care o oferiţi cititorilor”, a afirmat el. Suveranul Pontif a descris scrisul ca pe o formă de revelare a identităţii şi a valorilor umane. „A scrie este un act de adevăr, de dezvăluire. Scrierea ne spune cine suntem, în ce credem şi ce sperăm, lumea spre care tindem şi viitorul pe care îl visăm”, a declarat Papa Leon al XIV-lea.

În mesajul său, liderul Bisericii Catolice a insistat asupra ideii că adevărul nu trebuie privit ca o proprietate exclusivă. „Adevărul nu este un teritoriu de apărat, ci un bun de împărtăşit”, a spus Papa, adăugând că oamenii nu sunt stăpânii adevărului, ci cei care sunt chemaţi să îl descopere şi să îl urmeze. El i-a încurajat pe scriitori să continue să cultive interesul pentru adevăr prin operele lor şi să rămână deschişi faţă de complexitatea experienţei umane. Întâlnirea de la Vatican a reprezentat unul dintre principalele evenimente dedicate centenarului Libreria Editrice Vaticana, reunind autori de prestigiu din literatura contemporană într-un dialog despre cultură, credinţă şi responsabilitatea actului creator.