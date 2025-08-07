Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
"Moartea Universului” va avea loc în 10 miliarde de ani, prevede un nou model computerizat

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 7 august

"Moartea Universului" va avea loc în 10 miliarde de ani, prevede un nou model computerizat

Universul, vast şi misterios, pare a fi etern în percepţia umană. Totuşi, un nou studiu teoretic publicat recent propune o cronologie mai scurtă: doar 10 miliarde de ani până când expansiunea actuală se va opri, urmând ca Universul să înceapă să se contracte. Această posibilitate aduce din nou în atenţie cele două mari scenarii privind finalul cosmosului: Marele Îngheţ şi Marele Colaps, informează LiveScience.

Conform teoriei „Big Freeze”, Universul se va dilua lent, stelele vor arde până la stingere, iar întreaga materie va fi izolată, înconjurată de o temperatură de -273.15°C. Pe de altă parte, „Big Crunch” sugerează că expansiunea se va opri, iar materia şi energia vor începe să se prăbuşească spre un punct unic - un proces invers faţă de Big Bang.

Criza cosmologică şi necunoscuta numită „energie întunecată”

Actuala dezbatere cosmologică este alimentată de un fenomen enigmatic: energia întunecată, forţa invizibilă despre care se crede că accelerează expansiunea Universului. Însă, valoarea exactă a constantei cosmologice, element esenţial în ecuaţiile de evoluţie ale Universului, rămâne necunoscută. Pentru a încerca să rezolve această incertitudine, oamenii de ştiinţă au analizat datele din proiectele Dark Energy Survey (DES) şi Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). Concluzia: energia întunecată ar putea fi alcătuită din axioni, particule ipotetice ultra-uşoare care ar conferi constantei cosmologice o valoare negativă. Iar asta ar înclina balanţa în favoarea unui „Big Crunch”.

Simulări computerizate: Timpul Universului e mai scurt decât am crezut

Studiul, publicat pe platforma arXiv, propune un model computerizat în care Universul are o durată totală de viaţă de aproximativ 33 de miliarde de ani. Dacă se confirmă această ipoteză, înseamnă că ne aflăm deja la o treime din existenţa totală a cosmosului.

Concret, modelul indică faptul că expansiunea se va opri în aproximativ 10 miliarde de ani, urmând ca Universul să intre într-o fază de contracţie rapidă, cu un final dramatic în „Marele Colaps”. Este o perspectivă mult mai accelerată decât în modelele anterioare, care estimau finalul peste sute de miliarde de ani.

O ipoteză, nu o certitudine

Autorii studiului subliniază însă că modelul este pur teoretic, fiind construit pe o serie de presupuneri despre natura energiei întunecate, care nu a fost încă identificată experimental. Totodată, nu este prima dată când apare o astfel de ipoteză. În 2022, un alt studiu sugera că expansiunea s-ar putea opri chiar în 100 de milioane de ani, un termen insignifiant la scara cosmică. În contrapondere, adepţii teoriei Big Freeze estimează că acest scenariu se va produce cel mai devreme peste 1 quinvigintilion de ani - adică 1 urmat de 78 de zerouri.

Pe lângă aceste două mari teorii, există şi alte viziuni speculative. Unele cercetări sugerează că Universul ar putea funcţiona în cicluri nesfârşite de Big Bang-uri şi Big Crunch-uri, devenind astfel nemuritor. Alte ipoteze îndrăzneţe susţin că trăim într-o simulare cosmică sau într-o hologramă, unde legile fizicii sunt doar reguli impuse de un „programator” necunoscut.

Singura certitudine: nu avem (încă) răspunsul

Dincolo de aceste teorii şi simulări, comunitatea ştiinţifică rămâne unită în recunoaşterea limitelor actuale ale cunoaşterii. Identitatea energiei întunecate, natura timpului şi a spaţiului sau sensul ultim al Universului sunt întrebări la care nu avem, încă, răspunsuri clare. Însă un lucru e cert: cercetarea continuă, iar fiecare nou studiu, chiar şi teoretic, ne apropie - fie şi cu un pas mic - de înţelegerea viitorului cosmic al speciei noastre şi al Universului însuşi.

