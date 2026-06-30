Mobilfox atrage o investiţie strategică de la Portfolion pentru extinderea regională

Mobilfox, un brand european de accesorii premium pentru telefoane mobile operat pe modelul direct către consumator (D2C), a atras o investiţie strategică din partea Portfolion, un important administrator de fonduri de venture capital şi private equity din Europa Centrală şi de Est, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Infuzia de capital vizează accelerarea extinderii regionale, optimizarea infrastructurii logistice şi consolidarea operaţiunilor locale. România reprezintă piaţa cu cea mai rapidă creştere din portofoliul companiei şi va ocupa o poziţie centrală în strategia de dezvoltare pe termen lung, transmite sursa citată.

Afacerea din România a înregistrat o creştere de aproximativ 500% în ultimii patru ani, devenind un model operaţional pe care compania intenţionează să îl replice în alte state din regiune, arată datele de bilanţ.

În ultimele 12 luni, brandul a procesat pe piaţa locală circa 300.000 de comenzi şi a vândut peste 480.000 de huse pentru telefoane mobile. Pe plan financiar, Mobilfox a generat în România venituri de aproape 30 de milioane de lei, menţinând o marjă EBITDA de peste 25%, performanţă remarcabilă într-un sector cu un nivel ridicat de concurenţă, notează sursa citată.

Compania îşi propune să accelereze atât dezvoltarea organică, prin lansarea unor noi categorii de produse, cât şi extinderea prin achiziţii de branduri locale, a afirmat conducerea executivă. În cadrul acestei strategii, Mobilfox pregăteşte deschiderea unei unităţi de producţie de tip Mini-Factory în Bucureşti, investiţie care va permite livrarea produselor în aceeaşi zi în Capitală şi în ziua următoare pentru comenzile naţionale lansate înainte de ora 16:00, informează comunicatul de presă.

„Pentru brandurile de consum, adevărata valoare constă în elemente care nu pot fi replicate cu uşurinţă: încrederea consumatorilor, o comunitate autentică şi capacitatea de a executa rapid, pe baza datelor”, a declarat Zsolt Mihaly, partener în cadrul Portfolion, conform sursei citate.

Spre deosebire de competitorii care externalizează fluxul de producţie în fabrici din Asia, compania îşi integrează integral procesele în Europa, operând un centru modern în Kaposvar, Ungaria, fapt ce asigură optimizarea timpilor de livrare pentru produsele standard şi personalizate. Un procent de 84% din veniturile totale ale grupului este realizat în afara Ungariei, confirmând scalabilitatea modelului de business, transmite sursa menţionată. Strategia digitală a brandului se bazează pe o comunitate online care reuneşte peste 10 milioane de urmăritori pe reţelele sociale, mai mult de jumătate din trafic fiind generat în mod organic, notează raportul.

„Pentru următoarea etapă aveam nevoie de un partener care să împărtăşească aceeaşi viziune pe termen lung şi să respecte independenţa noastră creativă”, a subliniat Kevin Diller, fondatorul Mobilfox, potrivit sursei citate.