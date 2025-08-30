Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Modi a discutat la telefon cu Zelenski înainte de un summit regional în China

M.P.
Internaţional / 30 august, 21:43

Sursă foto: Wikipedia

Sursă foto: Wikipedia

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a declarat sâmbătă că a discutat telefonic cu preşedintele Volodimir Zelenski despre „restabilirea păcii şi stabilităţii” în Ucraina, înainte de un summit în China la care urmează să participe preşedintele rus Vladimir Putin, relatează agenţia AFP, de la care menţionpm următoarele.

Modi, care a ajuns sâmbătă în oraşul portuar chinez Tianjin pentru summitul Organizaţiei pentru Cooperare de la Shanghai, a adăugat că a asigurat de „deplina susţinere” a Indiei în cadrul apelului telefonic cu Zelenski.

„Am discutat despre punctele noastre de vedere privind conflictul în curs, aspectul său umanitar şi eforturile pentru restabilirea păcii şi stabilităţii”, a afirmat Narendra Modi într-un mesaj pe reţelele sociale. „India îşi oferă susţinerea deplină pentru toate eforturile vizând acest obiectiv”, a adăugat el.

Modi urmează să se întâlnească cu Putin pe marginea summitului la care vor participa lideri din peste 20 de ţări.

Volodimir Zelenski a declarat, la rândul său, că a avut o „conversaţie productivă şi importantă” cu prim-ministrul indian, în cursul căreia el a reafirmat dorinţa Ucrainei de organizare a unei întâlniri cu Vladimir Putin.

„India este gata să facă eforturile necesare şi să trimită un semnal adecvat Rusiei şi altor lideri cu prilejul unor reuniuni de pe marginea summitului”, a postat el într-un mesaj pe X.

New Delhi întreţine relaţii vechi cu Moscova care au rezistat în pofida tentativelor de apropiere a Indiei de SUA şi alţi aliaţi occidentali în materie de securitate.

Acest exerciţiu de echilibru a determinat New Delhi să evite să condamne războiul Rusiei în Ucraina, propunându-se în schimb ca intermediar între cei doi adversari.

În pofida unei recente serii de eforturi internaţionale pentru a negocia o încetare a focului, eforturile pentru a pune capăt războiului par să-şi fi pierdut din elan, Moscova minimalizând probabilitatea unei întâlniri Putin-Zelenski.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 30.08.2025, 22:17)

    Zelenski a avut o convorbire "buna" cu Modi in care i a poruncit sa i spuna lui Putin ca el face pace doar daca Rusia se declara invinsa neconditionat si daca cedeaza ucrainei jumate din teritoriu (al Rusiei),

    iata cum el este deschis pentru convorbiri de pace, de aia il admiră ue, dar răul Putin nu vrea, asa ca Modi sa impuna lui Putin niste sanctiuni nemaicocoșibile si infernale 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

29 august

Citeşte Ziarul BURSA din 29 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

29 august
Ediţia din 29.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

29 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0722
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3443
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4228
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8500
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.0494

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb