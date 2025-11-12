Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Monsson şi Prime Batteries semnează un memorandum pentru 1.070 MWh de baterii produse în România

A.B.
Companii / 12 noiembrie, 18:28

Monsson şi Prime Batteries semnează un memorandum pentru 1.070 MWh de baterii produse în România

Monsson şi Prime Batteries au semnat un memorandum de cooperare pentru furnizarea a 1.070 MWh de baterii, care vor fi produse în fabrica Prime din Cernica şi utilizate de Monsson în proiecte energetice din România şi Europa, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Acordul vizează creşterea flexibilităţii sistemului energetic, accelerarea integrării proiectelor regenerabile şi optimizarea instalaţiilor existente prin soluţii de stocare cu eficienţă ridicată.

„Acest memorandum ne asigură o traiectorie clară pentru implementarea a 1.070 MWh de sisteme pentru stocarea energiei pe soluţia în hale răcite şi consolidează capacitatea Monsson de a livra proiecte bancabile, scalabile şi conectate rapid la reţea”, a declarat Sebastian Enache, Head of M&A Monsson.

La rândul său, Vicenţiu Ciobanu, CEO Prime Batteries, a subliniat că parteneriatul „valorifică expertiza Prime în dezvoltarea şi livrarea sistemelor BESS la scară industrială”, contribuind la „creşterea flexibilităţii reţelei şi accelerarea tranziţiei energetice”.

În paralel, Prime Batteries şi Renewacad lansează prima academie din Europa dedicată operării şi mentenanţei sistemelor de stocare a energiei în baterii, care va deveni funcţională în ianuarie 2026. Academia va pregăti şi certifica tehnicieni, subcontractori şi parteneri implicaţi în instalarea şi întreţinerea echipamentelor Prime, prin intermediul celor şapte centre de formare existente la nivel naţional.

„Aducem know-how-ul mai aproape de partenerii noştri şi dorim să oferim o flexibilitate mai mare colaboratorilor noştri în a cunoaşte mai bine şi în a putea să se implice mai activ în operarea şi mentenanţa sistemelor noastre de baterii”, a precizat Vicenţiu Ciobanu.

Prin acest proiect educaţional, Prime Batteries şi Renewacad intenţionează să introducă în nomenclatorul naţional noi meserii specifice domeniului stocării energiei şi să elaboreze un Standard Ocupaţional dedicat acestei industrii.

„Domeniul energetic este în continuă transformare, iar toţi cei implicaţi trebuie să fie pregătiţi pentru noile tehnologii de producţie şi stocare a energiei. Suntem aici să formăm specialiştii de care viitorul energetic al României are nevoie”, a adăugat Sebastian Enache, coordonator al Renewacad.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 12 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 noiembrie
Ediţia din 12.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0846
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3948
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4972
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7681
Gram de aur (XAU)Gram de aur583.0926

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb