Monsson şi Prime Batteries semnează un memorandum pentru 1.070 MWh de baterii produse în România

Monsson şi Prime Batteries au semnat un memorandum de cooperare pentru furnizarea a 1.070 MWh de baterii, care vor fi produse în fabrica Prime din Cernica şi utilizate de Monsson în proiecte energetice din România şi Europa, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Acordul vizează creşterea flexibilităţii sistemului energetic, accelerarea integrării proiectelor regenerabile şi optimizarea instalaţiilor existente prin soluţii de stocare cu eficienţă ridicată.

„Acest memorandum ne asigură o traiectorie clară pentru implementarea a 1.070 MWh de sisteme pentru stocarea energiei pe soluţia în hale răcite şi consolidează capacitatea Monsson de a livra proiecte bancabile, scalabile şi conectate rapid la reţea”, a declarat Sebastian Enache, Head of M&A Monsson.

La rândul său, Vicenţiu Ciobanu, CEO Prime Batteries, a subliniat că parteneriatul „valorifică expertiza Prime în dezvoltarea şi livrarea sistemelor BESS la scară industrială”, contribuind la „creşterea flexibilităţii reţelei şi accelerarea tranziţiei energetice”.

În paralel, Prime Batteries şi Renewacad lansează prima academie din Europa dedicată operării şi mentenanţei sistemelor de stocare a energiei în baterii, care va deveni funcţională în ianuarie 2026. Academia va pregăti şi certifica tehnicieni, subcontractori şi parteneri implicaţi în instalarea şi întreţinerea echipamentelor Prime, prin intermediul celor şapte centre de formare existente la nivel naţional.

„Aducem know-how-ul mai aproape de partenerii noştri şi dorim să oferim o flexibilitate mai mare colaboratorilor noştri în a cunoaşte mai bine şi în a putea să se implice mai activ în operarea şi mentenanţa sistemelor noastre de baterii”, a precizat Vicenţiu Ciobanu.

Prin acest proiect educaţional, Prime Batteries şi Renewacad intenţionează să introducă în nomenclatorul naţional noi meserii specifice domeniului stocării energiei şi să elaboreze un Standard Ocupaţional dedicat acestei industrii.

„Domeniul energetic este în continuă transformare, iar toţi cei implicaţi trebuie să fie pregătiţi pentru noile tehnologii de producţie şi stocare a energiei. Suntem aici să formăm specialiştii de care viitorul energetic al României are nevoie”, a adăugat Sebastian Enache, coordonator al Renewacad.