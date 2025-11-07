Moody's îmbunătăţeşte ratingurile Băncii Transilvania, confirmând soliditatea şi profitabilitatea instituţiei

Agenţia internaţională Moody's Ratings a îmbunătăţit ratingurile Băncii Transilvania pentru depozite şi emisiuni, potrivit unui comunicat al instituţiei transmis redacţiei. Ratingul pe termen lung pentru depozite a fost ridicat de la Baa2 la Baa1, atingând nivelul maxim posibil în contextul ratingului de ţară, iar ratingurile de emitent pe termen scurt şi lung au fost majorate la Baa2, de la Baa3.

Perspectiva pentru ratingul de depozit este negativă, în linie cu cea a României, în timp ce pentru ratingurile de emitent, Moody's menţine o perspectivă stabilă, anticipând că Banca Transilvania va rămâne rezilientă datorită performanţei financiare solide, nivelului ridicat al capitalului şi profitabilităţii susţinute.

Confirmarea ratingului de bază (Ba1) şi a celorlalte evaluări reflectă capitalizarea solidă, lichiditatea amplă şi poziţia de lider a Băncii Transilvania pe piaţa bancară locală.

Banca Transilvania este evaluată de două agenţii internaţionale de rating, una dintre acestea fiind Moody's Ratings, care colaborează cu instituţia din anul 2023.