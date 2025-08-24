Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Moşteanu: România rămâne ferm de partea Ucrainei

T.B.
24 august, 17:45

Moşteanu: România rămâne ferm de partea Ucrainei

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că România rămâne ferm de partea Ucranei şi că ţara noastră nu va ceda în faţa propagandei şi presiunilor venite dintre partidele aliniate Moscovei, conform unei postări pe pagina sa de socializare. Moşteanu a fost prezent, duminică, la ceremoniile organizate de Ziua Naţională a Ucrainei.

”Astăzi, la Kiev, în ziua în care Ucraina îşi sărbătoreşte independenţa, gândurile mele se îndreaptă către toţi cei care şi-au pierdut viaţa în acest război nedrept, declanşat de Rusia lui Putin. Civili nevinovaţi, familii distruse, copii rămaşi fără părinţi - victimele agresiunii ruse nu pot fi uitate. Am depus o coroană de flori în memoria tuturor victimelor”, a declarat Ionuţ Moşteanu pe pagina sa de Facebook.

El a mai transmis că fiecare zi de rezistenţă ucraieană înseamnă mai multă siguranţă pentru România.

”Poporul ucrainean merită toată admiraţia şi sprijinul nostru pentru curajul cu care apără nu doar libertatea lor, ci şi securitatea Europei. Fiecare zi de rezistenţă ucraineană înseamnă mai multă siguranţă pentru România şi pentru toţi aliaţii noştri. România rămâne ferm de partea Ucrainei. Nu vom ceda în faţa propagandei şi presiunilor venite dinspre partidele aliniate Moscovei”, a mai declarat ministrul Apărării.

Ionuţ Moşteanu s-a aflat la Kiev unde a participat la manifestările dedicate Zilei Independenţei Ucrainei.

Opinia Cititorului

  1. 1.  Mda
    (mesaj trimis de Oarecare în data de 24.08.2025, 18:02)

    Ca să fie voma completă a apărut și această larvă useristă cu transmisiune de la Kiev.

    Bine că rezistă ăia acolo că altfel ar veni rușii peste noi și aliații noștri, traversând și oceanul :)

    Poate le promite larva în ajutor și ceva ostași români sau rezerviști. Cu alde Toiu și Mosteanu orice e posibil. 

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 24.08.2025, 18:06)

    Ultimile declaratii ale lui Trump si Rubio il transforma pe Zelenski in cistigator

