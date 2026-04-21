Mugur Mihăescu (AUR): „Dacă vreţi moţiune de cenzură, votaţi ce a vrut poporul”

A.G.
Politică / 21 aprilie, 19:27

Sursa foto: Facebook / Mugur Mihaescu

Un vot în următoarea săptămână pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin şi reducerea la 300 a numărului de parlamentari sunt unele condiţii ale formaţiunii AUR pentru o eventuală susţinere a unei moţiuni de cenzură, potrivit unei mesaj video postat de preşedintele filialei AUR Olt, deputatul Mugur Mihăescu, pe pagina sa de Facebook.

„Până acum eram extremişti, până acum eram putinişti, încă n-am fost ayatolahi, încă n-am fost mulahi, am fost pleava societăţii şi deodată devenim interesanţi pentru voi, nu-i aşa? Pentru că ar trebui să votăm o moţiune de cenzură, adică să scoatem gunoiul pe care tot voi, împreună, l-aţi făcut, dar să vă ajutăm noi să-l scoatem. Hai să vă spun ceva, AUR-ul, AUR-ul este scump. Şi ca să beneficiaţi de AUR, va trebui şi voi să votaţi, dacă vreţi moţiune de cenzură, să votaţi ce a vrut poporul: adică alegerea primarilor din două tururi, adică 300 de parlamentari şi alte chestiuni, în săptămâna care urmează. Şi poate, poate atunci vă vom ajuta să scoateţi gunoiul. Aşadar, să înceapă goana după AUR", a afirmat deputatul Mugur Mihăescu, în postarea sa pe Facebook.

Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi că eventualele discuţii cu AUR vor depinde de evoluţiile politice din perioada următoare, în contextul moţiunii de cenzură depuse de PSD, potrivit Agerpres. „Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare şi, în funcţie de evoluţia politică în zilele următoare, vom lua decizii în ceea ce priveşte discuţiile cu un parlamentar sau altul”, a afirmat acesta, conform aceleiaşi surse.

Opinia Cititorului ( 4 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 21.04.2026, 19:56)

    ahh ha ha ha

    ce rău au ajuns pro-íoropenii, ăii „de dreapta”,

    La cheremul lu Garcia și Ninel Peia ! 

    1. 1.1.  Aha. (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 21.04.2026, 20:12)

      garcea cel dovedit turnator la securitate.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 21.04.2026, 20:22)

      Gresesti din nou!

      Fara PSD, AURul nu poate trece motiunile de cenzura, iar PSDul nu are acum niciun interes sa mearga la alegeri ca apoi sa aduca in Parlament jumatate din actualii parlamentari. Practic AURul are o sabie de lemn (motiunile de cenzura care nu vor trece) pe care o tot flutura in zadar.

      AUR se baga singur in seama (ca si tine, dealtfel). Face mult zgomot pentru nimic. 

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 21.04.2026, 20:15)

    Un nou episod cu Garcea ? Nu știam că mai trăiește. Cică 300 de parlamentari ! Asta este ca și cu casele marketing politic.

Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

»=
?

