Mugur Mihăescu (AUR): „Dacă vreţi moţiune de cenzură, votaţi ce a vrut poporul”

Un vot în următoarea săptămână pentru alegerea primarilor în două tururi de scrutin şi reducerea la 300 a numărului de parlamentari sunt unele condiţii ale formaţiunii AUR pentru o eventuală susţinere a unei moţiuni de cenzură, potrivit unei mesaj video postat de preşedintele filialei AUR Olt, deputatul Mugur Mihăescu, pe pagina sa de Facebook.

„Până acum eram extremişti, până acum eram putinişti, încă n-am fost ayatolahi, încă n-am fost mulahi, am fost pleava societăţii şi deodată devenim interesanţi pentru voi, nu-i aşa? Pentru că ar trebui să votăm o moţiune de cenzură, adică să scoatem gunoiul pe care tot voi, împreună, l-aţi făcut, dar să vă ajutăm noi să-l scoatem. Hai să vă spun ceva, AUR-ul, AUR-ul este scump. Şi ca să beneficiaţi de AUR, va trebui şi voi să votaţi, dacă vreţi moţiune de cenzură, să votaţi ce a vrut poporul: adică alegerea primarilor din două tururi, adică 300 de parlamentari şi alte chestiuni, în săptămâna care urmează. Şi poate, poate atunci vă vom ajuta să scoateţi gunoiul. Aşadar, să înceapă goana după AUR", a afirmat deputatul Mugur Mihăescu, în postarea sa pe Facebook.

Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi că eventualele discuţii cu AUR vor depinde de evoluţiile politice din perioada următoare, în contextul moţiunii de cenzură depuse de PSD, potrivit Agerpres. „Vom vedea ce se va întâmpla în perioada următoare şi, în funcţie de evoluţia politică în zilele următoare, vom lua decizii în ceea ce priveşte discuţiile cu un parlamentar sau altul”, a afirmat acesta, conform aceleiaşi surse.