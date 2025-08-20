Musk pune pe pauză planurile pentru un nou partid politic

Miliardarul Elon Musk frânează discret planurile de a înfiinţa un nou partid politic, spunându-le aliaţilor că doreşte să se concentreze pe companiile sale, a relatat marţi Wall Street Journal, citând persoane familiare cu planurile.

Musk a dezvăluit „America Party” în iulie, după o dispută publică cu preşedintele Donald Trump privind proiectul de lege pentru reduceri de taxe şi cheltuieli.

Potrivit publicaţiei, el s-a concentrat recent, cel puţin parţial, pe menţinerea legăturilor cu vicepreşedintele JD Vance şi le-a recunoscut apropiaţilor că formarea unui partid politic i-ar dăuna relaţiei cu acesta.

Musk, cel mai bogat om din lume, şi asociaţii săi le-au spus unor persoane apropiate lui Vance că miliardarul ia în considerare să folosească o parte din resursele sale financiare pentru a-l sprijini pe Vance dacă acesta va decide să candideze la preşedinţie în 2028, a mai scris WSJ.

Directorul general al Tesla şi SpaceX a cheltuit aproape 300 de milioane de dolari în 2024 pentru a-l sprijini pe Trump şi alţi republicani să fie aleşi, exercitând o influenţă enormă în primele săptămâni ale mandatului lui Trump ca şef al nou-înfiinţatului Departament pentru Eficienţă (DOGE).

Totuşi, Reuters nu a putut verifica imediat independent informaţiile din articolul WSJ. Tesla şi Casa Albă nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters de comentarii în afara orelor de program.

Vance, care ceruse o încetare a ostilităţilor după disputa publică dintre Musk şi Trump, şi-a reafirmat poziţia luna aceasta şi a declarat că i-a cerut lui Musk să revină în tabăra republicană.

Acţiunile Tesla au scăzut cu peste 18% în acest an, după ce compania a raportat în iulie cel mai slab declin trimestrial al vânzărilor din mai mult de un deceniu şi un profit sub aşteptările de pe Wall Street, deşi marja de profit a fost mai bună decât se temuseră unii analişti.

Musk a avertizat şi asupra „câtorva trimestre dificile”, după încetarea sprijinului administraţiei Trump pentru vehiculele electrice.