Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Nanoplasticele, un risc emergent pentru sănătatea rinichilor

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 5 februarie

Nanoplasticele, un risc emergent pentru sănătatea rinichilor

English Version

Nanoplasticele, particule invizibile rezultate din degradarea plasticului, ar putea avea un impact mai serios asupra sănătăţii umane decât se credea până acum. Un nou studiu realizat în Australia avertizează că expunerea ridicată la aceste particule minuscule poate afecta sănătatea şi funcţionarea celulelor renale, ridicând semne de întrebare cu privire la consecinţele pe termen lung ale poluării cu plastic asupra organismului uman. Cercetarea a fost coordonată de o echipă de la Universitatea Flinders din Adelaide şi publicată în revista internaţională Cell Biology and Toxicology, informează Xinhua.

Potrivit cercetătorilor, studiul a urmărit să determine dacă nanoplasticele se pot acumula în rinichi sau dacă pot provoca leziuni acestui organ vital, responsabil cu filtrarea sângelui şi eliminarea toxinelor din organism. Rezultatele arată că expunerea la concentraţii scăzute de nanoplastice - particule cu diametrul mai mic de un micron - nu produce efecte toxice imediate semnificative asupra celulelor renale, cel puţin pe termen scurt. În schimb, concentraţiile ridicate au fost asociate cu alterarea sănătăţii şi funcţionării generale a celulelor, inclusiv modificări de formă, scăderea supravieţuirii celulare şi perturbarea mecanismelor de reglare internă.

Nu doar cantitatea contează, ci şi tipul plasticului

Cercetătorii subliniază că impactul nanoplasticelor nu este determinat exclusiv de nivelul de expunere. Compoziţia chimică a polimerilor şi dimensiunea particulelor joacă, de asemenea, un rol esenţial. „Efectele observate sunt influenţate nu doar de concentraţie, ci şi de compoziţia polimerului şi de dimensiunea particulelor, unele combinaţii inducând modificări celulare semnificative chiar şi la doze relativ mici”, a explicat Hayden Gillings, doctorand în nanoplastice şi sănătate la Universitatea Flinders şi coordonator principal al studiului.

Riscul acumulării şi al deteriorării funcţiei renale

Autorii avertizează că expunerea repetată sau susţinută la nanoplastice ar putea avea consecinţe serioase asupra funcţiei rinichilor. Leziunile persistente ale celulelor renale ar putea reduce eficienţa proceselor de filtrare, afecta capacitatea de eliminare a deşeurilor din organism şi favoriza acumularea nanoplasticelor în ţesutul renal. Această posibilă acumulare ridică îngrijorări legate de efecte sistemice mai ample, care depăşesc sfera sănătăţii renale.

Studiul subliniază necesitatea extinderii cercetărilor pentru a evalua pe deplin riscurile asociate nanoplasticelor. Printre aspectele care trebuie investigate se numără potenţialele leziuni ale ADN-ului şi consecinţele funcţionale pe termen lung ale expunerii cronice. Cercetătorii atrag atenţia că nanoplasticele reprezintă o formă de poluare insuficient înţeleasă, dar cu un potenţial impact major asupra sănătăţii umane.

Poluarea cu plastic, o ameninţare globală invizibilă

Pe fondul creşterii accelerate a deşeurilor din plastic la nivel global, fragmentele de plastic ajung să se descompună în sol, apă şi aer, generând microplastice şi nanoplastice care pătrund în lanţul alimentar şi în organismele vii. Oamenii de ştiinţă avertizează că această poluare omniprezentă ameninţă toate formele de viaţă şi solicită măsuri mai ferme pentru limitarea producerii şi acumulării de plastic în mediul înconjurător.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0943
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3130
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5509
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9129
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.6082

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb