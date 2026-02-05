Nanoplasticele, un risc emergent pentru sănătatea rinichilor

English Version

Nanoplasticele, particule invizibile rezultate din degradarea plasticului, ar putea avea un impact mai serios asupra sănătăţii umane decât se credea până acum. Un nou studiu realizat în Australia avertizează că expunerea ridicată la aceste particule minuscule poate afecta sănătatea şi funcţionarea celulelor renale, ridicând semne de întrebare cu privire la consecinţele pe termen lung ale poluării cu plastic asupra organismului uman. Cercetarea a fost coordonată de o echipă de la Universitatea Flinders din Adelaide şi publicată în revista internaţională Cell Biology and Toxicology, informează Xinhua.

Potrivit cercetătorilor, studiul a urmărit să determine dacă nanoplasticele se pot acumula în rinichi sau dacă pot provoca leziuni acestui organ vital, responsabil cu filtrarea sângelui şi eliminarea toxinelor din organism. Rezultatele arată că expunerea la concentraţii scăzute de nanoplastice - particule cu diametrul mai mic de un micron - nu produce efecte toxice imediate semnificative asupra celulelor renale, cel puţin pe termen scurt. În schimb, concentraţiile ridicate au fost asociate cu alterarea sănătăţii şi funcţionării generale a celulelor, inclusiv modificări de formă, scăderea supravieţuirii celulare şi perturbarea mecanismelor de reglare internă.

• Nu doar cantitatea contează, ci şi tipul plasticului

Cercetătorii subliniază că impactul nanoplasticelor nu este determinat exclusiv de nivelul de expunere. Compoziţia chimică a polimerilor şi dimensiunea particulelor joacă, de asemenea, un rol esenţial. „Efectele observate sunt influenţate nu doar de concentraţie, ci şi de compoziţia polimerului şi de dimensiunea particulelor, unele combinaţii inducând modificări celulare semnificative chiar şi la doze relativ mici”, a explicat Hayden Gillings, doctorand în nanoplastice şi sănătate la Universitatea Flinders şi coordonator principal al studiului.

• Riscul acumulării şi al deteriorării funcţiei renale

Autorii avertizează că expunerea repetată sau susţinută la nanoplastice ar putea avea consecinţe serioase asupra funcţiei rinichilor. Leziunile persistente ale celulelor renale ar putea reduce eficienţa proceselor de filtrare, afecta capacitatea de eliminare a deşeurilor din organism şi favoriza acumularea nanoplasticelor în ţesutul renal. Această posibilă acumulare ridică îngrijorări legate de efecte sistemice mai ample, care depăşesc sfera sănătăţii renale.

Studiul subliniază necesitatea extinderii cercetărilor pentru a evalua pe deplin riscurile asociate nanoplasticelor. Printre aspectele care trebuie investigate se numără potenţialele leziuni ale ADN-ului şi consecinţele funcţionale pe termen lung ale expunerii cronice. Cercetătorii atrag atenţia că nanoplasticele reprezintă o formă de poluare insuficient înţeleasă, dar cu un potenţial impact major asupra sănătăţii umane.

• Poluarea cu plastic, o ameninţare globală invizibilă

Pe fondul creşterii accelerate a deşeurilor din plastic la nivel global, fragmentele de plastic ajung să se descompună în sol, apă şi aer, generând microplastice şi nanoplastice care pătrund în lanţul alimentar şi în organismele vii. Oamenii de ştiinţă avertizează că această poluare omniprezentă ameninţă toate formele de viaţă şi solicită măsuri mai ferme pentru limitarea producerii şi acumulării de plastic în mediul înconjurător.