NATO îşi consolidează flancul estic prin exerciţiul Dacian Fall din ţara noastră

Franţa şi România organizează exerciţiul militar „Dacian Fall”, menit să consolideze capacitatea de reacţie şi interoperabilitatea trupelor NATO de pe flancul estic şi să transmită un semnal de „solidaritate strategică” faţă de Rusia, potrivit AFP.

Exerciţiul, desfăşurat între 20 octombrie şi 13 noiembrie, implică o brigadă multinaţională formată din militari francezi, belgieni, luxemburghezi, spanioli şi români, care efectuează manevre, trageri reale şi exerciţii de traversare a râurilor. În prezent, Franţa are dislocaţi în România aproximativ 1.500 de militari, iar obiectivul este ridicarea forţei la nivel de brigadă, cu circa 5.000 de soldaţi.

„Trebuie să demonstrăm capacitatea de a ne integra într-o divizie NATO, atât la nivel de proceduri, cât şi de comandă”, a declarat generalul Maxime Do Tran, comandantul Brigăzii 7 Blindate franceze, aflată la Dacian Fall.

Generalul român Dorin Toma, care conduce trupele NATO din România şi Bulgaria, a subliniat progresele majore ale cooperării: „A fost un efort enorm pentru a ajunge la acest nivel de interoperabilitate, am început de la zero, iar acum ne aflăm într-o poziţie foarte bună”.

Exerciţiile se desfăşoară în mai multe zone din România, inclusiv la Alba Iulia şi Bogata, şi vizează simularea unor operaţiuni complexe conform planurilor reale de apărare NATO.

Evenimentul are loc în contextul reducerii prezenţei americane în România, după ce SUA au anunţat retragerea a circa 700 din cei 1.700 de militari dislocaţi. „Pe plan militar, acest lucru nu schimbă nimic, dar pe plan politic creează o anumită dezordine”, a comentat generalul Toma.