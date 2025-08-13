Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Nazare: Există risc real ca România să intre în recesiune

A.B.
Politică / 13 august, 14:35

Nazare: Există risc real ca România să intre în recesiune

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că România se confruntă cu „un risc real” de a intra în recesiune, subliniind că evoluţia din ultimii patru ani - marcată de o creştere economică tot mai redusă - a indicat direcţia actuală.

„Chiar dacă intrăm în recesiune, trebuie să avem soluţii pregătite. Voi căuta resurse care să ajute economia într-o astfel de situaţie, dar este extrem de greu”, a spus oficialul.

Nazare a explicat că accelerarea inflaţiei este efectul eliminării plafonării la energie, măsură care nu mai putea fi menţinută din cauza restanţelor mari către companiile energetice. „Nu ne mai puteam permite să compensăm facturile, pentru că am rostogolit plăţile până când nu mai aveam de unde să le achităm”, a precizat ministrul.

El a adăugat că această creştere a inflaţiei este temporară şi că rata se va întoarce „în graficul normal” în decembrie anul viitor, ca efect al măsurilor de consolidare fiscală.

  1. 1.  nicio problema marim salariile la bugetari
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.08.2025, 15:15)

    sa isi cumpere apartamente in dubai,automobile de la 100.000 de euro in sus si tot asa. consilier la APIA salariul minim 15.000 de lei marite de leguma deea , statul detine o mica parte din terenul arabil dar avem APIA, AFIR,Dir Judetene de agricultura , sinecuri pentru copii,rubedenii in general,in loc sa platim subventia la factura la fel ca in USA ,adicatelea la cantitgatea ,valoarea comercializata, noi platim 200 euro la infiintare ,adica daca este smecher nu face nimic parloaga,calamitati,1.000 de lei la 7 caprine ,mananca doar paie nu dau lapte pentru ca nu au cum ,tinute in viata doar pentru subventie ,

