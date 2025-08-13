Nazare: Există risc real ca România să intre în recesiune

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat că România se confruntă cu „un risc real” de a intra în recesiune, subliniind că evoluţia din ultimii patru ani - marcată de o creştere economică tot mai redusă - a indicat direcţia actuală.

„Chiar dacă intrăm în recesiune, trebuie să avem soluţii pregătite. Voi căuta resurse care să ajute economia într-o astfel de situaţie, dar este extrem de greu”, a spus oficialul.

Nazare a explicat că accelerarea inflaţiei este efectul eliminării plafonării la energie, măsură care nu mai putea fi menţinută din cauza restanţelor mari către companiile energetice. „Nu ne mai puteam permite să compensăm facturile, pentru că am rostogolit plăţile până când nu mai aveam de unde să le achităm”, a precizat ministrul.

El a adăugat că această creştere a inflaţiei este temporară şi că rata se va întoarce „în graficul normal” în decembrie anul viitor, ca efect al măsurilor de consolidare fiscală.