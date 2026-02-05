Neakaisa.ro estimează creştere de 20% în 2026 şi îşi consolidează echipa managerială

Neakaisa.ro, retailer online autohton specializat în obiecte sanitare şi produse pentru amenajarea casei, a încheiat 2025 cu o cifră de afaceri de 7,75 milioane euro, în creştere cu 7% faţă de anul precedent, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Brandul propriu de produse, Rune, a înregistrat o dublare a vânzărilor şi a devenit un pilon important în strategia de dezvoltare a companiei, se arată în comunicat.

Sursa menţionată evidenţiază că pentru 2026, compania estimează un avans de aproximativ 20%, susţinut de extinderea internaţională şi de distribuţia produselor Rune prin reţele naţionale. Showroom-ul din Bucureşti a contribuit semnificativ la creşterea businessului, potrivit comunicatului, prin extinderea programului şi creşterea numărului de clienţi consiliaţi.

Neakaisa.ro îşi întăreşte structura managerială prin numirea lui Radu Bălăceanu în funcţia de Chief Operating Officer (COO), se adaugă în comunicat. Cu peste 15 ani de experienţă în leadership şi management, Bălăceanu va coordona alinierea internă, execuţia proiectelor strategice şi lansarea companiei pe noi pieţe internaţionale, evidenţiază sursa precizată.

Cofondator şi director general Neakaisa.ro, Laura Sardescu, a declarat: „Colaborarea cu Radu ne permite să continuăm scalarea şi internaţionalizarea businessului, cu accent pe sisteme operaţionale clare şi proiecte strategice bine implementate”, conform comunicatului remis redacţiei.