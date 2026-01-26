Neamţ: Parapet de pod prăbuşit în albia pârâului Negreşti / Trafic normal pe DN 15C

O porţiune din parapetul unui pod din judeţul Neamţ s-a prăbuşit, luni, în albia pârâului Negreşti, iar zona a fost semnalizată de drumari. Circulaţia pe DN 15C se desfăşoară fără restricţii, conform News.ro.

Pe fondul uzurii şi al acţiunii materialelor degivrante utilizate în timp la deszăpezire, o porţiune din consola trotuarului şi parapetul pietonal ale podului de pe DN 15C, la km 14+464, în extravilanul comunei Dobreni, judeţul Neamţ, s-au prăbuşit luni dimineaţă în albia pârâului Negreşti, a anunţat DRDP Iaşi, potrivit News.ro.

Podul, construit în anul 1958, a fost expertizat cu propunerea de construire a unui pod nou, iar studiul de fezabilitate a fost finalizat de CNAIR SA în 2025, urmând ca în perioada următoare să fie demarată procedura de atribuire a contractului pentru proiectare şi execuţie, a relatat News.ro.

Lucrătorii Secţiei Drumuri Naţionale Piatra-Neamţ intervin pentru semnalizarea corespunzătoare a zonei afectate, precizând că traficul rutier nu este restricţionat, iar circulaţia pietonilor se desfăşoară pe trotuarul neafectat, pe sensul Târgu Neamţ - Piatra-Neamţ, conform News.ro.