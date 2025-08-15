Negrescu: România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri

România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri, care să vizeze restructurarea cheltuielilor statului, reducerea investiţiilor şi curăţarea mediului de afaceri de companiile cu potenţial risc evazionist, susţine consultantul economic, Adrian Negrescu, conform Agerpres.

"România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri deoarece creşterea taxelor nu a fost de ajuns pentru a acoperi găurile uriaşe din bugetul de stat. E nevoie de reducerea cheltuielilor publice care, după primele şase luni, creşteau cu 12,1%, la 380 de miliarde de lei. Altfel spus, cheltuim în continuare mai mult de cât ne permitem, risipim banii publici pe tot felul de proiecte care nu au nicio legătură cu realitatea economică. În continuare ne facem planul să construim stadioane de 50 de milioane de euro, în condiţiile în care noi nu am avut bani să indexăm alocaţiile pentru copii. În continuarea visăm la proiecte de construcţii la nivel local care nu au nicio legătură cu realitatea economică. În timp ce sectorul privat se restructurează, îşi adaptează activitatea la noua realitate economică, în sectorul public, primarii trăiesc într-o realitate paralelă unde, în continuare, curge lapte şi miere, la fel ca în 2024", a declarat pentru AGERPRES Adrian Negrescu.

În opinia sa, Pachetul 2 de măsuri trebuie să conţină pe de o parte măsuri de restructurare a cheltuielilor statului, o reducere a investiţiilor, o reducere a volumului de cheltuieli din sectorul salarial, o restructurare a aparatului public şi o comasare a instituţiilor publice, iar pe de altă parte măsurile anunţate de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, care vizează curăţarea mediului de afaceri de companiile cu potenţial risc evazionist, potrivit sursei citate.

"Faptul că avem 700.000 de companii care nu au un cont bancar, dovedeşte faptul că este nevoie de o curăţenie generală în mediul de business şi sper că acest lucru să se întâmple, inclusiv prin modul în care ANAF va trebui să acţioneze în perioada următoare. Vestea bună este că se elimină acel impozit pe cifra de afaceri pentru marele companii, un impozit unic la nivel european, un impozit care a inhibat puternic investiţiile în ţara noastră şi a făcut mulţi investitori străini să evite România atunci când şi-au creionat planurile de investiţii pentru perioada următoare. Este nevoie de o predictibilitate fiscală şi sper că acest Pachet 2 să fie aprobat cât mai repede, adică undeva până la mijlocul lunii septembrie, în aşa fel încât să poată să-şi producă efectele economice, în sensul reducerii deficitului bugetar şi susţinerii investiţiilor de care avem cu adevărat nevoie", a adăugat consultantul economic.

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că pachetul 2 de măsuri fiscale pentru reducerea deficitului va fi adoptat până la finalul lunii august prin asumarea răspunderii Guvernului.

"Pachetul 2 are cinci elemente importante. Sunt două zone structurale, cum sunt propunerile de reformă în sănătate şi în administraţia publică locală cu impact structural mare, şi celelalte trei care vin să corecteze nedreptăţi şi să creeze condiţii mai bune pentru încasarea impozitelor, legislaţia privind pensionarea magistraţilor în aşa fel încât să întrerupem pensionarea la 48 de ani şi acordarea unor pensii care sunt la nivelul salariilor, (...) partea de limitare a câştigurilor în companiile de stat, reducerea numărului de membri în Consiliile de Administraţie şi îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă în aşa fel încât aceste companii să fie administrate mai bine. A treia componentă este componenta de fiscalitate, de insolvenţă", a spus premierul.

La rândul său, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a explicat că în pachetul 2 de măsuri fiscale va fi schimbată filosofia în privinţa modului în care se fac eşalonările, va sancţiona penal cesionarea părţilor sociale deţinute într-o societate comercială cu răspundere limitată, dacă aceasta are obligaţii bugetare neachitate, şi va institui obligaţia ca persoanele juridice să deţină un cont în bancă.

Proiectul mai prevede mărirea capitalului social la 8.000 de lei pentru SRL-uri, de la 1 leu în prezent, eliminarea plafonului de 50.000 de lei pentru plăţile cu cardul, iar impozitul pe cifra de afaceri, care se aplică în acest moment la companiile cu afaceri de peste 50 de milioane de euro, va fi înlocuit cu o nouă taxă pe afiliaţi, astfel încât să fie vizată zona prin care multinaţionalele îşi exportă profitul.