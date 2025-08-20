Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Netanyahu l-a numit pe omologul său australian ”un politician slab care a trădat Israelul”

T.B.
Internaţional / 20 august, 07:38

Netanyahu l-a numit pe omologul său australian ”un politician slab care a trădat Israelul”

Australia l-a criticat dur miercuri pe liderul israelian Benjamin Netanyahu, după ce acesta a declarat că premierul Anthony Albanese este slab, un ministru de rang înalt afirmând că puterea înseamnă mai mult decât ”câţi oameni poţi arunca în aer”, transmite AFP.

De zeci de ani, Australia se consideră un prieten apropiat al Israelului, dar relaţia s-a deteriorat rapid de când Canberra a anunţat săptămâna trecută că va recunoaşte statul palestinian, conform sursei.

Netanyahu a escaladat drastic războiul verbal marţi seară, numindu-l pe omologul său australian Anthony Albanese ”un politician slab care a trădat Israelul”.

Ministrul australian de Interne, Tony Burke, a declarat miercuri că acesta este semnul unui lider frustrat ”care se descarcă”, transmite AFP.

”Puterea nu se măsoară prin numărul de oameni pe care îi poţi arunca în aer sau prin numărul de copii pe care îi poţi lăsa flămânzi”, a declarat Burke pentru postul naţional de televiziune ABC.

”Ceea ce am văzut în unele dintre acţiunile pe care le întreprind este o izolare continuă a Israelului de lume, iar acest lucru nu este nici în interesul lor”, a adăugat ministrul.

În anii 1950, Australia a fost un refugiu pentru evreii care fugeau de ororile Holocaustului.

La un moment dat, oraşul Melbourne găzduia, pe cap de locuitor, cea mai mare populaţie de supravieţuitori ai Holocaustului din afara Israelului.

Netanyahu s-a înfuriat când Australia a declarat că va recunoaşte statul palestinian luna viitoare, după promisiuni similare din partea Franţei, Canadei şi Regatului Unit.

În cele nouă zile care au trecut de la luarea acestei decizii, relaţiile dintre Australia şi Israel s-au deteriorat grav.

Abandonarea evreilor din Australia

Luni, Australia a anulat viza politicianului israelian de extremă dreapta Simcha Rothman, membru al coaliţiei guvernamentale a lui Netanyahu, afirmând că turneul său de conferinţe ar ”alimenta diviziunea”.

Răzbunarea a continuat marţi, când Israelul a ripostat prin revocarea vizelor deţinute de reprezentanţii diplomatici ai Canberrei la Autoritatea Palestiniană.

Apoi a urmat izbucnirea lui Netanyahu pe reţelele de socializare. ”Istoria îl va aminti pe Albanese pentru ceea ce este: un politician slab care a trădat Israelul şi a abandonat evreii din Australia”, a postat el pe X.

Israelul se află într-o izolare din ce în ce mai mare pe măsură ce continuă războiul din Gaza, un conflict declanşat de atacul din octombrie 2023 al grupării militante palestiniene Hamas.

Experţii susţinuţi de ONU au avertizat asupra unei foamete generalizate care se desfăşoară în teritoriu, unde Israelul a restricţionat sever intrarea ajutoarelor umanitare.

