Netanyahu ordonă negocieri pentru eliberarea ostaticilor din Gaza

I.S.
Internaţional / 21 august, 21:25

Netanyahu ordonă negocieri pentru eliberarea ostaticilor din Gaza

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat joi seara că a dat „instrucţiuni pentru începerea imediată a negocierilor pentru eliberarea tuturor” ostaticilor israelieni din Gaza, după ce mediatori au prezentat o nouă propunere de armistiţiu, informează AFP.

„Am dat instrucţiuni pentru lansarea imediată a unor negocieri pentru eliberarea tuturor ostaticilor noştri şi pentru a pune capăt războiului în condiţii acceptabile pentru Israel”, a declarat premierul într-o înregistrare video difuzată de biroul său de presă.

El nu a făcut referire explicită la propunerea recentă a mediatorilor - Egipt, Qatar şi SUA - care prevede un armistiţiu de 60 de zile şi eliberarea ostaticilor capturaţi pe 7 octombrie, în două etape, potrivit surselor Hamas şi Jihadului Islamic. Planul a fost acceptat luni de mişcarea islamistă palestiniană, al cărei atac fără precedent din 7 octombrie 2023 asupra Israelului a declanşat războiul.

În paralel, Netanyahu a precizat, înainte de întâlnirea cu comandanţii de rang înalt, că se află la faţa locului „pentru a aproba planurile” prezentate de armată şi de Ministerul Apărării „pentru a prelua controlul asupra oraşului Gaza şi a învinge Hamas”.

Ca urmare a instrucţiunilor premierului, armata israeliană se pregăteşte pentru o amplă ofensivă asupra oraşului Gaza, considerat unul dintre ultimele bastioane ale Hamas, după peste 22 de luni de război care au distrus teritoriul palestinian şi au provocat zeci de mii de morţi. Obiectivele declarate ale acestei operaţiuni sunt înfrângerea Hamas şi eliberarea tuturor ostaticilor.

