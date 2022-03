NICOLAE CIUCĂ:"Putem să asigurăm cetăţenii ţărilor noastre că suntem sub umbrela celei mai puternice alianţe politico-militare"

Premierul Nicolae Ciucă a afirmat, după reuniunea şefilor de Guvern ai statelor aliate NATO din Europa de Sud-Est de la Sofia, că au fost căutate soluţii care să fie asumate de ţările membre NATO şi UE, astfel încât să fie identificate modalităţi prin care să statele să facă faţă oricăror provocări, inclusiv cele recente de securitate, conform News.ro.

"Trebuie să salutăm încă o dată decizia de înfiinţare a celor 4 battle grupuri, dintre care unul pe teritoriul României şi unul pe teritoriul Bulgariei, dintre ţările care au participat la această întâlnire. Este foarte important de subliniat că împreună am căutat să asumăm o serie întreagă de soluţii, astfel încât să demonstrăm că menirea noastră, a guvernelor ţărilor membre NATO şi ale UE, este acela de a căuta soluţii pentru a fi în măsură ca prin dialog să identificăm acele modalităţi în care putem să facem faţă oricăror provocări, fie că vorbim de provocările de securitate şi în acest moment putem să asigurăm cetăţenii ţărilor noastre că suntem sub umbrela celei mai puternice alianţe politico-militare şi de asemenea, în tot ceea ce înseamnă ansamblul de beneficii ca ţară membră UE, avem la îndemână o serie întreagă de măsuri prin care să ne putem proteja cetăţenii, să protejăm locurile de muncă, să protejăm investiţiile, să protejăm economia", a declarat Nicolae Ciucă, într-o declaraţie de presă susţinută la finalul vizitei de astăzi de la Sofia.

El a vorbit şi despre modalităţile de a identifica noi surse de gaz şi energie.

"Au avut loc şi discuţii legate de modalităţile în care putem să idenficăm noi surse de gaz, să identificăm noi surse de energie. S-au pus în discuţie aspectele legate de interconectare în reţelele de transport energie electrică şi cele de transport gaze. Am discutat punctual toate aceste aspecte şi am să revin cu detalii imediat când vă voi vorbi despre întâlnirile bilaterale pe care le-am avut cu fiecare dintre cei trei premieri. Astfel, în întâlnirea bilaterală pe care am avut-o cu premierul Bulgariei am discutat aspectele legate de modalitatea în care lucrează împreună cu partea greacă la finalizarea interconectorului dintre Bulgaria şi Grecia. Am avut şi am primit garanţii că toate aceste lucrări se vor finaliza vara aceasta, în luna iunie, şi ulterior va urma procesul de teste, astfel încât în toamna acestui an să putem să beneficiem de tranzitul de gaz lichefiat care poate fi alimentat în portul Alexandropolis din Grecia. De asemenea, am discutat aspectele legate de ceea ce poate să însemne în sporirea capacităţii de aprovizionare cu gaz pe conducta Trans-Balkan. Toate acestea sunt oportunităţi şi posibilităţi care pot fi folosite nu numai pentru România şi Bulgaria, ci şi pentru celelalte ţări din Europa", a mai spus şeful Executivului român.

De asemenea, un subiect a fost şi realizarea infrastructurii feroviare şi rutiere.

"Un alt subiect al discuţiei l-a reprezentat realizarea infrastructurii rutiere şi feroviare. Am discutat propunerea părţii bulgare de realizare a cel puţin cinci poduri peste fluviul Dunărea. Am insistat pe ceea ce înseamnă demararea procesului de dragare a fluviului Dunărea astfel încât să putem asigura navigaţia pe tot parcursul anului. Am discutat, de asemenea, cu premierul bulgar, solicitarea noastră ca etnicii români care trăiesc în Bulgaria să poată să studieze în limba română", a mai afirmat Ciucă.

Premierul român a amintit şi despre discuţiile cu omologul din Muntenegru în care a reiterat susţinerea ţării noastre pentru ca Muntenegru să devină stat membru al UE.

"În întâlnirea bilaterală pe care am avut-o cu premierul muntenegrean am discutat despre nevoie de sprijin în tot ceea ce înseamnă parcursul Muntenegrului pentru a deveni ţară membră a UE. Am punctat nevoia de întărire a relaţiilor economice bilaterale. Este un proiect care urmează să fie pus în aplicare foarte curând şi este vorba de conectarea prin transport aerian între România şi Muntenegru, mai precis între aeroporturile Timişoara sau Craiova şi Tivat, în Muntenegru. Au fost abordate aspecte care ţin de interesul în domeniul economic şi agricol. Premierul muntenegrean a solicitat ca în perioada imediat următoare o delegaţie formată din cei doi miniştri ai Economiei şi Agriculturii să poată veni la Bucureşti şi să poată să discute detalii tehnice despre modalitatea în care putem să întărim relaţiile în cele două domenii. Au fost discutate şi aspecte care ţin de domeniul participării Muntenegru la battle group-ul care urmează să ia fiinţă pe teritoriul României. Am mulţumit că în acest moment Muntenegru are deja o participare la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est", a explicat Nicolae Ciucă.

Acesta a amintit şi de discuţiile cu premierul Macedoniei de Nord şi i-a transmis că România e dispusă să ofere sprijin în pregătirea conducerii OSCE care va fi preluată de această ţară în 2023.

"În întâlnirea bilaterală pe care am avut-o cu premierul Macedoniei de Nord am discutat despre sprijinul pe care îl acordăm în parcursul de aderare la UE. Am urat succes în preluarea conducerii OSCE în anul 2023, oferind totodată disponibilitatea noastră de a împărtăşi experienţa noastră şi a-i sprijini în acest demers. Sigur mai este un an până atunci, dar tot ceea ce înseamnă partea pregătitoare poate să reprezinte un beneficiu pe care ţara noastră poate să îl acorde Macedoniei de Nord, fiind discutate aspecte legate de modalitatea în care putem să dezvoltăm relaţiile economice bilaterale şi desigur aspectele care vizează modalitatea în care putem să cooperăm şi să avem un ansamblu regional pe tot ceea ce înseamnă pachetul de măsuri menite să întărească descurajarea şi apărarea pe Flancul de Est", a conchis Ciucă.