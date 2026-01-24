Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Nicuşor Dan: „Să fii neconformist înseamnă să ai curajul să afirmi nişte valori care par că sunt desuete"

S.E.
Politică / 24 ianuarie, 10:20

Nicuşor Dan/Sursa foto: X

Nicuşor Dan/Sursa foto: X

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a vizitat sâmbătă, 24 ianuarie 2026, Colegiul Naţional „Unirea” din Focşani, unde a avut loc şi ceremonia de decorare a Colegiului, cu prilejul împlinirii a 160 de ani, potrivit unui comunicat de presă emis de Administraţia Prezidenţială.

El le-a cerut elevilor să continue să creadă în România, chiar dacă pentru generaţia lor nu este uşor.

„Este o mare bucurie să fiu cu dvs în dimineaţa asta şi vă mărturisesc că este şi un moment de emoţie, aducându-mi aminte de formarea mea ca elev (...) Felicitări pentru faptul că continuaţi să vă formaţi în direcţia unor valori, pentru că trăim o societate în care avem o confuzie de valori şi este obligaţia noastră să luptăm pentru valori cum ar fi adevărul, cum ar fi valoarea ştiinţei şi a cunoaşterii în societate, cum ar fi respectul pentru ştiinţă şi cunoaştere în societate şi nu e deloc o luptă uşoară, mai ales pentru dvs care vă formaţi şi intraţi în societate nu e deloc uşor”, a declarat Nicuşor Dan sâmbătă, la Colegiul Naţional „Unirea” din Focşani.

Potrivit preşedintelui, în generaţia sa, a fi neconformist însemna să asculţi o anumită muzică sau „să ai părul puţin mai mare”.

„Pentru dumneavoastră, să fii neconformist înseamnă să ai curajul să afirmi nişte valori care pare că sunt desuete, dar sunt valorile pe care societatea asta s-a creat. Nu e uşor”, le-a mai transmis elevilor şeful statului.

Profesorilor, preşedintele Nicuşor Dan le-a transmis: „Nu întotdeauna societatea noastră v-a pus la locul pe care-l meritaţi, nu a fost tocmai corectă cu dvs, dar multă lume înţelege şi vă este recunoscătoare pentru faptul că aţi reuşit să ţineţi această societate, dintr-o poziţie uneori ingrată. Mulţumirea mea şi prin mine a societtăţii pentru ceea ce faceţi”.

Un alt mesaj al preşedintelui pentru elevi a fost că e o lume complexă, cu multe oportunităţi: „Îndemul meu este să continuaţi să credeţi în ţara asta pentru că ea, sunt convins, are un mare viitor şi pe termen mediu o să devină tot mai evident acest viitor”.

