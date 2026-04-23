Nicuşor Dan: „Decretele privind demisiile miniştrilor PSD nu au ajuns încă la Cotroceni”

A.G.
Politică / 23 aprilie, 20:30

Sursa foto: Facebook / Nicuşor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, înainte de participarea la cina de lucru organizată în contextul reuniunii informale a Consiliului European, că decretele privind demisiile miniştrilor PSD nu au ajuns încă oficial la Palatul Cotroceni, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă a primit decretele, şeful statului a spus: „În mod oficial nu, bineînţeles că ştiu ce s-a întâmplat, le aşteptăm şi decidem”, notează Agerpres.

El a subliniat că îşi menţine rolul de mediator în actuala situaţie politică, precizează sursa citată. „Nu vreau să mă pronunţ pe acţiunile fiecăruia dintre partide. Orice aş spune ar fi părtinitor pentru unul sau celălalt. Sunt foarte multe scenarii şi nu vreau să intrăm în ele. Ce-am perceput eu, tonul discuţiilor s-a mai calmat puţin”, a afirmat şeful statului, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă premierul Bolojan a performat, el a răspuns: „Dacă v-aş da un răspuns, m-aş plasa într-o parte sau alta şi vreau să îmi păstrez statutul de mediator”, conform Agerpres.

El a transmis că le va spune liderilor cu care se întâlneşte că România păstrează direcţia pro-europeană şi că sunt patru partide pro-occidentale, notează Agerpres.

„Instituţiile funcţionează şi într-o formă sau alta România îşi va continua drumul pe care s-a angajat”, a precizat Nicuşor Dan, conform aceleiaşi surse.

Preşedintele a sugerat că săptămâna viitoare va participa la un eveniment legat de viitorul coaliţiei de guvernare şi a spus că are încredere că Guvernul cu miniştri interimari îşi va îndeplini atribuţiile, notează Agerpres.

La cina de lucru discuţiile vor viza evoluţiile geopolitice şi afacerile curente, având în vedere situaţia din Orientul Mijlociu, cea din Ucraina şi impactul acestora, adaugă Agerpres. Programul include şi discuţii cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, conform aceleiaşi surse.

Consiliul informal continuă vineri la Nicosia în formatul care cuprinde şi partenerii regionali, potrivit Agerpres. Din delegaţia şefului statului fac parte consilierii prezidenţiali Valentin Naumescu şi Diana Iancu şi Reprezentantul permanent al României pe lângă UE, Iulia Matei, conform sursei citate.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.04.2026, 21:09)

    au ajuns, ba, au ajuns!

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.04.2026, 21:24)

    eu cred ca le tin legitimația în geam, sa ia pensiile speciale în locul lor

rominsolv.ro
eximbank.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Curs valutar BNR

23 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0924
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3551
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5470
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8797
Gram de aur (XAU)Gram de aur658.1428

»=
boromir.ro
rod-print.ro

antreprenorinvremuritulburi.ro

targulnationalimobiliar.ro
carieraenergetica.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb