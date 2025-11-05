Nicuşor Dan: „România îşi va consolida capabilităţile militare şi va continua să fie un furnizor de securitate euroatlantică”

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat miercuri, după întrevederea cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că ţara noastră tratează cu maximă seriozitate revigorarea industriei naţionale de apărare şi consolidarea capabilităţilor militare, în contextul noii strategii naţionale pentru industria de apărare 2024-2030.

„România implementează strategia naţională pentru industria de apărare. Asta înseamnă 2024-2030 şi asta înseamnă că luăm foarte în serios revigorarea acestei zone economice. Avem o tradiţie pe care nu am avut cel mai bun management în ultimii ani, dar în acest context suntem nevoiţi - şi o vom revigora”, a declarat şeful statului.

Potrivit lui Nicuşor Dan, discuţiile cu secretarul general al Alianţei s-au concentrat pe situaţia de securitate din spaţiul euroatlantic, colaborarea strategică în acest context şi necesitatea majorării cheltuielilor de apărare, în linie cu concluziile Summitului de la Haga.

„Am discutat despre Ucraina şi despre modul în care vom continua ajutorul pentru Ucraina. Am discutat despre Santinela Estului, programul NATO pentru apărarea aeriană a flancului estic, inclusiv a României - nu doar componenta de drone, ci un program coerent de apărare aeriană pe întreg flancul estic. În acest context, am discutat şi despre capacităţile militare suplimentare care vor fi aduse în regiune, inclusiv în România”, a explicat preşedintele.

Şeful statului a subliniat că România va continua investiţiile în consolidarea apărării naţionale, acordând o atenţie specială securităţii la Marea Neagră şi combaterii ameninţărilor hibride, printr-o cooperare strânsă cu aliaţii.

„România îşi va îndeplini obligaţiile asumate şi va continua să fie un furnizor de securitate şi o ţară care contribuie activ la securitatea euroatlantică. Concluzia este clară: ţara noastră are aliaţi şi este protejată corespunzător faţă de orice potenţială ameninţare”, a declarat Nicuşor Dan.