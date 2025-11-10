Nicuşor Dan a atacat la Curtea Constituţională legea care permite reducerea ariilor protejate

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat luni seară că a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu legea care modifică regimul ariilor naturale protejate şi al evaluării impactului asupra mediului, considerând că actul normativ încalcă dreptul fundamental la un mediu sănătos şi contravine obligaţiilor europene ale României, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook.

„Am semnat sesizarea către Curtea Constituţională în legătură cu legea care modifică regimul ariilor naturale protejate şi al evaluării impactului asupra mediului. Legea trimisă spre promulgare ridică probleme de constituţionalitate şi contravine obligaţiilor României ca stat membru al Uniunii Europene”, a scris preşedintele.

Nicuşor Dan susţine că legea permite reducerea limitelor ariilor protejate şi eliminarea evaluării de mediu pentru proiecte energetice sau declarate de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării ca fiind de interes pentru securitatea naţională.

Sesizarea de neconstituţionalitate arată că legea încalcă dreptul la un mediu sănătos, garantat de articolul 35 din Constituţie, contravine directivelor europene privind protecţia habitatelor şi evaluarea impactului asupra mediului, care nu permit derogări generale pentru proiecte energetice sau militare, şi reduce nivelul de protecţie a biodiversităţii, eliminând evaluările de mediu şi măsurile compensatorii impuse de Uniunea Europeană, ceea ce expune România riscului declanşării unei proceduri de infringement.

„Independenţa energetică este un obiectiv important, dar trebuie realizată sustenabil. România are obligaţia constituţională şi europeană de a proteja patrimoniul natural şi de a garanta dreptul la un mediu sănătos. Slăbirea acestor garanţii ar fi un regres legislativ periculos”, a subliniat Nicuşor Dan.

Legea, adoptată de Camera Deputaţilor pe 15 octombrie cu 262 de voturi „pentru” şi 33 „împotrivă”, permite scoaterea din arii protejate a construcţiilor începute înainte de 2007. Proiectul a fost criticat şi de ministrul Mediului, Diana Buzoianu.