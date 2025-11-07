Nicuşor Dan a discutat la telefon cu Volodimir Zelenski

Preşedintele Nicuşor Dan, a anunţat pe platforma X că a avut o „discuţie substanţială” cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, privind situaţia actuală de securitate şi necesitatea intensificării eforturilor pentru obţinerea unei păci durabile şi juste în Ucraina.

„Ucraina trebuie să câştige acest război, deoarece luptă pentru securitatea întregii Europe şi pentru valorile noastre comune”, a transmis edilul Bucureştiului.

Pe plan bilateral, cei doi lideri au convenit să continue demersurile pentru stabilirea unui Parteneriat Strategic România-Ucraina, bazat pe o agendă „pragmatică, orientată spre viitor şi sustenabilă”.