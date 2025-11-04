Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Nicuşor Dan: Am aflat cu profundă tristeţe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital

A.F.
Politică / 4 noiembrie, 08:25

Nicuşor Dan: Am aflat cu profundă tristeţe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, un mesaj de condoleanţe după decesul muncitorului roman la Roma şi a apreciat ”efortul impresionant al echipelor de salvare italiene”. El a transmis un gând pentru toţi românii care muncesc departe de casă.

”Am aflat cu profundă tristeţe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanţe familiei şi celor apropiaţi. Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să aducă alinare familiei îndurerate”, a scris, marţi dimineaţă, pe reţelele de socializare, preşedintele Nicuşor Dan.

Acesta a transmis un gând pentru toţi românii care muncesc departe de casă: ”Gândurile mele se îndreaptă şi către toţi românii care muncesc departe de casă, cu dăruire şi sacrificiu”.

În plus, şeful statului a apreciat eforturile de salvare depuse la faţa locului: ”Apreciez efortul impresionant al echipelor de salvare italiene, care au încercat, timp de peste 11 ore, să-i salveze viaţa”.

Octav Stroici a fost eliberat la ora locală 23:00 (22:00 GMT), la aproape douăsprezece ore după ce o secţiune a Torre dei Conti, situată la marginea celebrului Forum Roman şi în apropierea Colosseumului, s-a prăbuşit şi l-a prins sub dărâmături. Inima lui s-a oprit în ambulanţă, iar medicii de la spitalul la care a fost transportat de urgenţă nu au reuşit să-l salveze.

Originar din Suceava, muncitorul locuia la periferia Romei. Soţia sa a urmărit eforturile de salvare ale pompierilor împreună cu ambasadoarea României la Roma, Gabriela Dancău, relatează Corriere de la Sera.

Stroici efectua lucrări de conservare la turnul medieval care face parte din Forumul Roman, unul dintre cele mai aglomerate obiective turistice ale oraşului. Însă această clădire era goală şi abandonată de mulţi ani.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.11.2025, 10:32)

    Romanii, sunt mult mai TRISTI si INDURERATI ca au ca presedinte un asemenea GOGOMAN, fiei tarana usoara.!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

