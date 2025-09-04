Nicuşor Dan anunţă măsuri pentru toate categoriile de pensii speciale în pachetul fiscal 3 al Guvernului Bolojan

În pachetul fiscal 3 al Guvernului Bolojan vor fi incluse măsuri care vizează şi celelalte categorii de pensii speciale, după modificările aduse sistemului de pensii ale magistraţilor prin pachetul 2, a declarat preşedintele României, Nicuşor Dan, într-un interviu pentru Antena1.

„În pachetul 2 sunt nişte măsuri pe pensiile magistraţilor, pe consiliile de administraţie, pe instituţii precum ASF-ul, ANCOM. În pachetul 3 probabil o să vorbim şi de celelalte categorii de pensii speciale”, a afirmat şeful statului.

Întrebat dacă Ursula von der Leyen ar fi sugerat o amânare a reducerii deficitului bugetar, Nicuşor Dan a subliniat că „discuţia cu investitorii şi agenţiile de rating este una mult mai importantă”, întrucât acestea trebuie convinse că România îşi respectă angajamentele. „Comisia Europeană încearcă să ne ajute în discuţia cu agenţiile de rating şi investitorii”, a adăugat el.

Preşedintele a exclus o nouă creştere a TVA în 2026, menţionând că se vor face economii suplimentare din zona de investiţii: „Unele sunt vitale, dar altele mai bine nu te împrumuţi decât să le faci. În 2026 punem de la început nişte limite mult mai mici pentru investiţii”.

În prezent, pe lângă cei peste 211.000 pensionari militari plătiţi de casele sectoriale ale MApN, MAI şi SRI, în România mai există şase categorii de pensionari care beneficiază de pensii de serviciu pe baza unor legi speciale: diplomaţi, funcţionari parlamentari, angajaţi din domeniul aeronautic civil, angajaţi ai Curţii de Conturi, precum şi procurori şi judecători.

În pachetul fiscal 2, pentru care Guvernul Bolojan şi-a asumat răspunderea în Parlament, este inclusă o lege prin care pensia magistraţilor nu va mai putea depăşi 70% din ultimul salariu net, faţă de 80% din ultimul salariu brut în prezent. Totodată, vârsta de pensionare urmează să crească treptat la 65 de ani, iar vechimea necesară va fi de 35 de ani, comparativ cu 25 în prezent.