Nicuşor Dan: "Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în Bucureşti”

Preşedintele Nicuşor Dan a condamnat ferm agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în Bucureşti, subliniind că autorităţile trebuie să trateze cazul cu maximă seriozitate, ca o infracţiune motivată de ură. Într-o postare pe X, şeful statului a reiterat angajamentul său pentru o Românie care respectă drepturile tuturor, indiferent de naţionalitate, etnie sau statut.

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în Bucureşti, lovit şi umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile. În ultimele săptămâni, s-au propagat voci care instigă la ură împotriva străinilor, iar cuvintele au consecinţe reale, uneori dramatice. Autorităţile trebuie să trateze acest caz cu maximă seriozitate”, a afirmat Dan.

Preşedintele a felicitat poliţistul aflat în timpul liber care a intervenit prompt pentru a opri atacatorul, împiedicând escaladarea incidentului, şi a amintit că mulţi români sunt, la rândul lor, plecaţi la muncă în străinătate. „Oricine trăieşte şi munceşte aici merită protecţie şi tratament egal. Nu ura ne defineşte pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea şi toleranţa”, a adăugat el.

Incidentul a avut loc miercuri, când un tânăr a fost surprins de un poliţist în timpul liber lovind un livrator străin. Agresorul, în vârstă de 20 de ani, a fost reţinut preventiv pentru 30 de zile, informează DGPMB.

Reacţiile politice au fost rapide: deputatul USR Cătălin Drulă a subliniat că un astfel de comportament nu poate fi acceptat în Bucureşti, iar liberalul Ionuţ Stroe a avertizat că mesajele xenofobe duc la ură şi dezbinare, menţionând că atacul asupra livratorului este un efect direct al acestora.

De asemenea, recent, deputatul AUR Dan Tanasă a postat pe Facebook mesaje care încurajau refuzul comenzilor livrate de persoane străine, stârnind controverse în spaţiul public.