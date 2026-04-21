Nicuşor Dan convoacă liderii coaliţiei la consultări la Cotroceni

Preşedintele Nicuşor Dan se va consulta, miercuri, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliţiei de guvernare, a informat Administraţia Prezidenţială.

„În temeiul prerogativelor constituţionale, preşedintele României, Nicuşor Dan, a invitat miercuri, la Palatul Cotroceni, liderii următoarelor partide şi formaţiuni politice parlamentare, pentru consultări - PSD, PNL, UDMR, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, USR", notează aceeaşi sursă.

Potrivit sursei citate, consultările vor avea loc după următorul program:

- ora 9:00 - Partidul Social Democrat (PSD);

- ora 10:30 - Partidul Naţional Liberal (PNL);

- ora 15:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

- ora 16:30 - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale;

- ora 18:30 - Uniunea Salvaţi România (USR).

Decizia PSD de a-şi retrage sprijinul pentru prim-ministrul Ilie Bolojan a generat o reconfigurare a majorităţii parlamentare, în acest context fiind convocate consultări la Cotroceni.