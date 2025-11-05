Nicuşor Dan l-a lăudat pe Mark Rutte pentru sprijinul acordat României prin iniţiativa Santinela Estică

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri, după întrevederea cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, că apreciază determinarea acestuia de a aduce mai multe capacităţi aliate în România, atunci când este nevoie, prin intermediul iniţiativei „Santinela Estică”, potrivit unei postări pe platforma X.

„Astăzi l-am întâmpinat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat în prima sa vizită în România. Am purtat discuţii ample despre mediul de securitate, în special despre flancul estic şi regiunea Mării Negre. Vom intensifica măsurile pentru a ne consolida poziţia de apărare şi descurajare”, a afirmat Nicuşor Dan.

Şeful statului a precizat că iniţiativa Santinela Estică reprezintă „un pas important către consolidarea semnificativă a activităţilor de vigilenţă ale Alianţei în România şi de-a lungul întregului flanc estic”, având rolul de a răspunde gradual la ameninţările reprezentate de drone sau alte atacuri în spaţiul aerian al NATO.

Nicuşor Dan a subliniat totodată importanţa protejării infrastructurilor critice şi a întăririi securităţii cibernetice. „România va continua să îşi aducă contribuţia la securitatea transatlantică, aşa cum am convenit la ultimul nostru summit de la Haga. Apărarea colectivă rămâne în centrul Alianţei noastre”, a conchis preşedintele.