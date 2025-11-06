Nicuşor Dan: Mobilitatea militară de la Marea Baltică la Marea Neagră este o prioritate strategică

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a participat joi la Forumul NATO pentru Industria de Apărare, eveniment găzduit la Bucureşti, unde a subliniat importanţa consolidării lanţurilor de aprovizionare, a interoperabilităţii sistemelor de apărare şi a dezvoltării infrastructurii strategice în contextul actual de securitate din regiune.

„Împreună şi alături de partenerii noştri, trebuie să construim lanţuri de aprovizionare trainice şi să asigurăm interoperabilitatea sistemelor pe care le utilizăm”, a declarat preşedintele României în deschiderea forumului.

Şeful statului a evidenţiat, de asemenea, necesitatea dezvoltării mobilităţii militare pe axa Nord-Sud a flancului estic, ca parte a unei abordări coerente şi integrate „de la Marea Baltică la Marea Neagră”, adaptată cerinţelor de securitate actuale.

„Un alt obiectiv este să dezvoltăm mobilitatea militară pe axa Nord-Sud a flancului estic, ca parte a unei abordări coerente şi integrate, de la Marea Baltică la Marea Neagră. Este esenţial să consolidăm capabilităţile cu dublă utilizare - căi ferate, facilităţi portuare la Marea Neagră şi la Dunăre - precum şi alte elemente de infrastructură critică”, a precizat preşedintele.

Nicuşor Dan a subliniat că evenimente precum NATO Industry Forum au o relevanţă sporită în actualul context geopolitic, prin rolul lor de a aduce la aceeaşi masă statele aliate, reprezentanţii Alianţei şi sectorul industrial, facilitând un dialog direct şi eficient între aceşti actori.

„Doar împreună vom putea identifica cele mai bune soluţii pentru provocările noastre comune”, a spus preşedintele.

În încheierea discursului său, Nicuşor Dan a mulţumit secretarului general adjunct al NATO, Marc Rutte, pentru prezenţă şi a reafirmat angajamentul României faţă de Alianţă:

„România este mai apărată ca oricând şi pregătită să îşi asume un rol tot mai puternic pe flancul estic şi pentru propria sa securitate. Vă mulţumesc pentru prezenţă şi vă urez un summit cât mai fructuos.”