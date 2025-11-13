Nicuşor Dan: România rămâne cel mai sincer şi ferm susţinător al Republicii Moldova

România rămâne cel mai sincer şi ferm susţinător al Republicii Moldova, pe toate palierele, în special în ceea ce priveşte modernizarea statului, reformele şi integrarea europeană, a afirmat, joi, preşedintele Nicuşor Dan.

El l-a primit la Palatul Cotroceni pe prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului.

"Am încurajat noul Guvern să acţioneze hotărât şi responsabil, având în centrul preocupărilor creşterea economică, bunăstarea cetăţenilor Republicii Moldova şi integrarea în Uniunea Europeană", a scris şeful statului pe Facebook.