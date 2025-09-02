Nicuşor Dan şi liderii coaliţiei au agreat două săptămâni pentru un consens pe reforma administraţiei

Întâlnirea de marţi de la Cotroceni dintre preşedintele României, Nicuşor Dan, şi liderii PSD, PNL, USR şi UDMR s-a concentrat pe reforma administraţiei publice, în contextul tensiunilor care au blocat proiectul privind reducerea de personal, potrivit HotNews.ro, de la care transmitem cele ce urmează.

Surse participante la discuţii au precizat că s-a convenit un termen de două săptămâni, până la jumătatea lunii septembrie, pentru a ajunge la un acord privind tăierile din administraţia locală. Un grup de lucru format din vicepremierii Cătălin Predoiu şi Marian Neacşu, alături de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, va propune o formulă unitară de calcul aplicabilă tuturor primăriilor.

PSD a transmis un document prin care solicită ca reforma să nu fie impusă centralizat, ci să lase primarilor libertatea de a decide cum reduc cheltuielile. Potrivit aceloraşi surse, Nicuşor Dan a estimat un impact bugetar de 1,4 miliarde de lei pentru reducerea a circa 13.000 de posturi din administraţia locală.

Preşedintele le-a cerut liderilor coaliţiei să evite atacurile publice, însă subiectul conducerii serviciilor de informaţii nu a fost abordat. În paralel, premierul Ilie Bolojan a avertizat că stabilitatea politică depinde de respectarea angajamentelor privind reducerea cheltuielilor şi a sugerat că ar putea demisiona dacă acordul nu este respectat.