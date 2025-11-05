Nicuşor Dan şi Mark Rutte au avut o discuţie tête-à-tête de 45 de minute la Palatul Cotroceni

Discuţiile tête-à-tête dintre preşedintele României, Nicuşor Dan, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au durat aproximativ 45 de minute, potrivit Administraţiei Prezidenţiale. Întâlnirea a fost urmată de convorbiri oficiale între delegaţiile celor două părţi, în cadrul primei vizite oficiale a lui Rutte în România de la preluarea mandatului la conducerea Alianţei Nord-Atlantice.

Delegaţia României a fost formată din ministrul afacerilor externe Oana Ţoiu, ministrul apărării Ionuţ Moşteanu, ministrul economiei Radu Miruţă, consilierii prezidenţiali Marius Lazurca, Radu Burnete, Valentin Naumescu şi Diana Iancu, precum şi ambasadorul României la NATO, Dan Nicolăescu.