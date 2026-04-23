Nicuşor Dan: Viitorul buget al UE şi securitatea energetică, pe agenda reuniunii Consiliului European din Cipru

A.G.
Politică / 23 aprilie, 19:16

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va participa, în aceste zile, în Cipru, la reuniunea informală a Consiliului European, unde vor fi abordate teme cu impact major asupra cetăţenilor europeni, potrivit unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

Şeful statului a precizat că printre principalele subiecte se numără necesitatea unui răspuns coordonat la nivel european pentru a limita efectele evoluţiilor din Orientul Mijlociu, inclusiv în ceea ce priveşte asigurarea stocurilor de combustibil, conform postării pe Facebook.

Potrivit acestuia, o temă importantă pentru România este viitorul buget al Uniunii Europene, în condiţiile în care negocierile aflate în desfăşurare implică alegeri dificile privind priorităţile financiare ale blocului comunitar, potrivit aceleiaşi postări.

Nicuşor Dan a subliniat, în aceeaşi postare, că politica de coeziune trebuie să rămână un pilon central al Uniunii, considerând-o esenţială pentru menţinerea solidarităţii între statele membre, în paralel cu necesitatea unor investiţii sporite în competitivitate, securitate, Politica Agricolă Comună, conectivitate şi inovare.

În acest context, preşedintele a arătat că Uniunea Europeană are nevoie de un buget adaptat obiectivelor sale strategice şi de identificarea unor resurse suplimentare, care să susţină investiţiile în statele membre, conform aceleiaşi surse.

De asemenea, acesta a menţionat că în cadrul reuniunii va fi prezentată şi semnată foaia de parcurs „One Europe, one market”, document care vizează consolidarea competitivităţii economice la nivel european, potrivit mesajului publicat pe Facebook.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.04.2026, 19:46)

    UE e reactiva, nu pro activa.

    Iar cu renuntarea la dependenta de combustibili fosili (in fine, petrol si gaze, ca carbune avem mai mult) , de ce au fost atat de tampiti incat sa o vanda ca pe o chestie ecologista, nu ca pe ceva care ne reduce vulnerabilitatea geopolitica? Partea ecologista ar fi trebuit sa fie un argunent secundar, pt ecologistii pacifisti/flower power, daca mai exista asa ceva.  

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Teoria dobâzii

Curs valutar BNR

23 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0924
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3551
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5470
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8797
Gram de aur (XAU)Gram de aur658.1428

