Nike pariază pe piaţa din China şi relansează brandul ACG

Nike îşi intensifică strategia de expansiune pe piaţa sporturilor outdoor, mizând pe relansarea sub-brandului ACG (All Conditions Gear) pentru a-şi recâştiga cota de piaţă în China şi la nivel global, transmite Reuters.

Compania va lansa luni, la Ultra-Trail du Mont-Blanc, noul model de pantofi de alergare montană ACG Ultrafly, cu planuri de a-l aduce pe piaţă în primăvara anului 2026, conform sursei.

Ulterior, va urma şi o versiune actualizată a modelului Zegama, disponibilă în a doua parte a lui 2026.

Relansarea ACG face parte din strategia CEO-ului Elliott Hill de a repoziţiona Nike ca lider pe segmentele-cheie, precum alergarea, într-un context în care compania se confruntă cu o competiţie tot mai agresivă din partea brandurilor precum Salomon şi Hoka, care domină deja segmentul trail running, transmite sursa citată.

China reprezintă un obiectiv major pentru Nike, unde piaţa articolelor sportive outdoor a explodat - vânzările de echipamente au aproape dublat între 2019 şi 2025, iar cele de încălţăminte outdoor au crescut cu 65%. Totuşi, compania a raportat scăderi de două cifre ale vânzărilor în China în ultimele trei trimestre, pe fondul concurenţei locale şi al problemelor economice interne.

Nike, care deţine în prezent 26% din piaţa globală a echipamentelor sportive, faţă de 29% în 2021, speră să recâştige teren prin integrarea brandului ACG într-o strategie pe termen lung, cu accent pe stilul de viaţă activ, performanţă şi adaptare la tendinţele modei ”gorpcore”.