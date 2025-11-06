Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Nissan a revenit pe profit în al doilea trimestru din 2025

S.B.
Companii / 6 noiembrie, 13:20

Nissan a revenit pe profit în al doilea trimestru din 2025

Compania Nissan Motor a revenit pe profit operaţional în al doilea trimestru, anunţând joi cele mai bune rezultate trimestriale din ultimul an, datorită eforturilor de reducere a costurilor fixe în cadrul planului său de redresare şi vânzărilor mai puternice în America de Nord.

Nissan a raportat un profit operaţional de 51,5 miliarde yeni (342 milioane dolari) pentru perioada iulie-septembrie, în creştere cu 61% faţă de 31,9 miliarde yeni înregistrate în aceeaşi perioadă a anului trecut şi depăşind aşteptările celor cinci analişti chestionaţi de LSEG, care anticipau în medie o pierdere de 70,9 miliarde yeni.

Rezultatul vine după o pierdere operaţională în primul trimestru şi marchează cel mai bun trimestru al companiei de la profitul de 90,3 miliarde yeni obţinut în ultimul trimestru al exerciţiului fiscal 2023.

Directorul general Ivan Espinosa a declarat, într-un briefing, că societatea se aşteaptă la o performanţă mai solidă în a doua jumătate a exerciţiului financiar, bazată pe creşterea determinată de noile produse şi pe menţinerea impulsului pozitiv din al doilea trimestru.

„Suntem în continuare pe drumul cel bun pentru a atinge pragul de rentabilitate operaţională, excluzând impactul tarifelor”, a spus Espinosa, adăugând că vânzările din America de Nord au avut o evoluţie puternică în al doilea trimestru.

Rezultatul vine în contextul în care constructorul auto derulează un amplu plan de redresare, care prevede reducerea numărului de fabrici la nivel global de la 17 la 10 şi disponibilizarea a 15% din forţa de muncă.

Compania şi-a menţinut prognoza anunţată săptămâna trecută, estimând o pierdere operaţională anuală de 275 miliarde yeni pentru anul financiar care se încheie în martie 2026, pe fondul impactului tarifelor americane şi al riscurilor din lanţurile de aprovizionare - inclusiv problemele legate de livrarea de cipuri de la compania olandeză Nexperia.

Nissan intenţionează să reducă, începând de săptămâna viitoare, producţia SUV-ului său cel mai vândut, Rogue, în Japonia, din cauza deficitului de semiconductori furnizaţi de Nexperia, a declarat pentru Reuters o sursă apropiată companiei.

De asemenea, Nissan a anunţat că va opri producţia de automobile la uzina COMPAS din Mexic - operată împreună cu Mercedes-Benz - la sfârşitul lunii noiembrie.

Tot joi, compania a anunţat finalizarea unei tranzacţii de 97 miliarde yeni privind vânzarea şi închirierea înapoi a sediului său global din Yokohama.

